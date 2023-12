CENY POTRAVÍN: Pred Vianocami sa Slovákom oplatí nakúpiť v zahraničí. Niektoré potraviny sú u susedov o desiatky percent lacnejšie

Do okolitých krajín sa oplatí vycestovať najmä na nákup potravín.

Slovákom sa na predvianočné nákupy oplatí vycestovať do okolitých krajín, a to najmä za nákupom potravín. Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

„Vzhľadom na dodatočné náklady na dopravu dáva nákupná turistika zmysel najmä v geograficky blízkych krajinách. V okolitých krajinách sa Slovákom oplatí nakupovať predovšetkým potraviny. Tie sú v priemere nepatrne drahšie len v Rakúsku. Naopak, v Poľsku sú aj vďaka nižšej DPH lacnejšie až takmer o štvrtinu. Drahšie v Rakúsku je najmä pečivo (o 6 %), mäso (o 29 %) a ryby (o 16 %),“ spresnil.

Ceny ostatných potravinových položiek podľa Koršňáka sú aj v Rakúsku v priemere nižšie ako na Slovensku, najvýraznejšie, až o 16 %, sú nižšie ceny mlieka a vajec. Za mliekom, mliečnymi výrobkami a vajcami sa podľa neho, naopak, neoplatí vycestovať do Maďarska, kde je ich cena v priemere dokonca nepatrne vyššia ako na Slovensku.

Priblížil, že ceny nealkoholických nápojov sú nižšie vo všetkých okolitých krajinách, najmenej o takmer 7 % v Maďarsku, najviac o 16 % opäť v Poľsku.

Nákupy vianočných darčekov sa v zahraničí neoplatia

Už menej sa podľa Koršňáka Slovákom oplatí vycestovať do blízkeho zahraničia za nákupmi vianočných darčekov. Tradičné vianočné tovary ako oblečenie, obuv, spotrebná elektronika či domáce spotrebiče sú často v okolitých krajinách drahšie ako na Slovensku, vo viacerých prípadoch aj výrazne.

Poznamenal, že lacnejšie Slováci v priemere nakúpia len odevy v Maďarsku (o 12 %) a Poľsku (o 2 %) či obuv v Maďarsku (o 7 %). Naopak, za odevy (22 %), obuv (18 %), elektroniku (10 %) či domáce spotrebiče (11 %) si priplatia najmä v Česku. Výrazne drahšie (o približne desatinu) sú však aj obuv a domáce spotrebiče v Rakúsku či domáce spotrebiče v Maďarsku.

Upozornil, že v porovnaní s minuloročnou predvianočnou sezónou pre Slovákov pomerne výrazne zdraželi nákupy predovšetkým v Maďarsku a Poľsku – o približne 7 až 8 %, najmä v dôsledku toho, že forint aj zlotý sú silnejšie ako v závere minulého roka.

„V priemere sú ceny tovarov v krajinách EÚ o 8 % vyššie ako na Slovensku, ceny potravín vrátane nealkoholických nápojov sú už však, naopak, na Slovensku o 5 % vyššie ako v priemere v krajinách EÚ. Vyššie ceny potravín ako na Slovensku nájdeme len v 12 krajinách EÚ, s výnimkou Estónska výlučne z regiónu západnej Európy. Naopak, najlacnejšie potraviny v Európe nájdeme v Turecku a Macedónsku, z krajín EÚ v Rumunsku (o 32 % nižšie ako na Slovensku) a v susednom Poľsku (23 %),“ dodal Koršňák.