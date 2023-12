Fico prezradil, či podporí Pellegriniho možnú prezidentskú kandidatúru. Rozprávať sa chce o právomociach hlavy štátu

Fico v Sobotných dialógoch prezradil, či strana Smer-SD Pellegriniho kandidatúru podporí.

Ak sa predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini rozhodne kandidovať za prezidenta SR, strana Smer-SD ho podporí. Premiér a predseda Smeru Robert Fico to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Samotný Fico o kandidatúre podľa svojich nauvažuje.

„Ja som Petrovi Pellegrinimu podal ruku a povedal som: Pán predseda, ak pôjdeš kandidovať na prezidenta, tak máš podporu strany Smer-SD,“ vyhlásil premiér. Ako dodal, táto téma nebola súčasťou rozhovorov o zostavovaní vlády.

Priama voľba prezidenta by podľa premiéra mala zostať aj do budúcnosti. „Možno sa treba skôr rozprávať o tom, či priamo zvolený prezident by nemal mať ešte silnejšie právomoci,“ skonštatoval.

Fico sa chce spájať s malými ľavicovými stranami

Fico zároveň avizoval zámer integrovať do Smeru malé politické strany, ktoré sa hlásia k ľavicovému spektru. V posledných rokoch už podľa neho Smer integroval sedem politických subjektov. „Mám predstavu o dvoch-troch stranách, kde už aj pomaly diskutujeme, že by sme to zintegrovali,“ načrtol. Dodal, že nehovorí o strane Hlas-SD.

Predseda vlády zároveň potvrdil, že v pondelok 4. decembra bude telefonovať s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Počuť chce, ako by Slovensko mohlo pomôcť, nie však vojensky.