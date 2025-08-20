Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 20. augusta 2025 o 8:53
Čas čítania 0:58

Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar

Kategória:
Slovensko
Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Najviac problémov evidujú pri modeloch Viano a Vito.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejnila ďalšiu zvolávaciu akciu značky Mercedes-Benz. Automobilka musí preveriť viacero modelov, pri ktorých hrozí riziko zranenia alebo technické zlyhanie.

Najviac problémov evidujú pri modeloch Viano a Vito s číslom typového schválenia e92001/1160048*01-*09 (639). Ide o vozidlá vyrobené od 3. decembra 2002 do 24. februára 2006. Na Slovensku sa nachádza až 707 kusov.

Mercedes upozorňuje, že počas výmeny airbagu vodiča mohli v niektorých vozidlách nainštalovať potenciálne chybný modul od spoločnosti Takata. V prípade nehody by mohol airbag prasknúť a spôsobiť riziko zranenia. Riešením je kontrola a prípadná výmena airbagu.

Rovnaké modely môžu mať problémy aj s nastavovacími koľajničkami zadných sedadiel. Chýbajúce zarážky by mohli spôsobiť posun sedadla pri náraze alebo prudkom brzdení, čo zvyšuje riziko zranenia cestujúcich. Na Slovensku sa nachádza jedno takéto rizikové vozidlo.

Problémy majú aj novšie modely

Ďalšie nedostatky sa objavili pri modeli G-Class s číslom typového schválenia el2007/461830*14 (463A). Vozidlá vyrobené od 11. do 17. februára 2025 môžu mať problémy s vnútorným povrchom krytu automatickej prevodovky. Nečistoty v prevodovke môžu viesť k poškodeniu komponentov, strate pohonu a zablokovaniu kolies. Na Slovensku jazdia dve takéto vozidlá.

Zvolávacia akcia sa týka aj viacerých ďalších modelov, a to C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL. Nedostatky súvisia s nesprávnym overením poistkových skriniek počas predošlej akcie. Môže dôjsť k zlyhaniu systémov pripojených k poistkám, strate pohonu, poruchám zadržiavacích systémov a prístrojovej dosky. Riziko predstavuje aj možný požiar.

19. augusta 2025 o 12:00 Čas čítania 0:23 AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere do Česka pre nehodu neprejazdná. Uzavretá bude viac ako dve hodiny AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere do Česka pre nehodu neprejazdná. Uzavretá bude viac ako dve hodiny
19. augusta 2025 o 11:19 Čas čítania 0:39 Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra
18. augusta 2025 o 11:00 Čas čítania 0:40 Dnes uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na týždňové obmedzenie Dnes uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na týždňové obmedzenie
Mercedes G-Class.
Mercedes G-Class. Zdroj: Pexels / Mike Bird
Doprava Dopravné správy Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
