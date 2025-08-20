Najviac problémov evidujú pri modeloch Viano a Vito.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejnila ďalšiu zvolávaciu akciu značky Mercedes-Benz. Automobilka musí preveriť viacero modelov, pri ktorých hrozí riziko zranenia alebo technické zlyhanie.
Najviac problémov evidujú pri modeloch Viano a Vito s číslom typového schválenia e92001/1160048*01-*09 (639). Ide o vozidlá vyrobené od 3. decembra 2002 do 24. februára 2006. Na Slovensku sa nachádza až 707 kusov.
Mercedes upozorňuje, že počas výmeny airbagu vodiča mohli v niektorých vozidlách nainštalovať potenciálne chybný modul od spoločnosti Takata. V prípade nehody by mohol airbag prasknúť a spôsobiť riziko zranenia. Riešením je kontrola a prípadná výmena airbagu.
Rovnaké modely môžu mať problémy aj s nastavovacími koľajničkami zadných sedadiel. Chýbajúce zarážky by mohli spôsobiť posun sedadla pri náraze alebo prudkom brzdení, čo zvyšuje riziko zranenia cestujúcich. Na Slovensku sa nachádza jedno takéto rizikové vozidlo.
Problémy majú aj novšie modely
Ďalšie nedostatky sa objavili pri modeli G-Class s číslom typového schválenia el2007/461830*14 (463A). Vozidlá vyrobené od 11. do 17. februára 2025 môžu mať problémy s vnútorným povrchom krytu automatickej prevodovky. Nečistoty v prevodovke môžu viesť k poškodeniu komponentov, strate pohonu a zablokovaniu kolies. Na Slovensku jazdia dve takéto vozidlá.
Zvolávacia akcia sa týka aj viacerých ďalších modelov, a to C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL. Nedostatky súvisia s nesprávnym overením poistkových skriniek počas predošlej akcie. Môže dôjsť k zlyhaniu systémov pripojených k poistkám, strate pohonu, poruchám zadržiavacích systémov a prístrojovej dosky. Riziko predstavuje aj možný požiar.
Prečítaj si aj tieto články: