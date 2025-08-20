Predseda SaS sa vyjadril k sporu s Richardom Sulíkom, ktorý sa odmieta dištancovať od slov svojho syna Filipa.
Predseda SaS Branislav Gröhling v rozhovore pre portál Aktuality uviedol, že pokiaľ zostane na čele strany, Richard Sulík sa na kandidátke neobjaví. „Musíme sa od Richarda Sulíka odstrihnúť, ak chceme rásť a posúvať naše hodnoty ďalej. Urobme teda za tým bodku, hovorím to teraz aj verejne,“ vyhlásil. Dodal, že túto vec komunikoval aj priamo s Richardom Sulíkom.
Ako jeden z dôvodov spomenul zahranično-politické názory. Narážal na rozhovor Richarda Sulíka v denníku Pravda z roku 2021, keď povedal, že sankcie proti Rusku vníma ako nešťastné a Krym aj tak nevrátia. Následne ho citovali viaceré ruské médiá.
Gröhlinga sa Aktuality pýtali aj na vyjadrenia kontroverzného Filipa Sulíka. Predseda SaS tvrdí, že Richard Sulík sa od slov svojho syna nedištancoval, hoci ho o to žiadali. „Neurobil absolútne nič, tak je ďalšia otázka, či sú toto jeho hodnoty, alebo nie sú,“ povedal. Predseda SaS dodal, že Filip Sulík je nevyzretý mladý muž, ktorý chce na seba upútať pozornosť.
