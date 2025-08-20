Kategórie
Barbora Fábryová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 5:55
Čas čítania 0:42

Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz

Kategória:
Slovensko
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
Zdroj: Getty Images/Sean Gallup

V uplynulom týždni pribudli v meste ďalšie prípady žltačky typu A.

  • V priebehu uplynulého týždňa pribudlo v Hurbanove 13 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne.
  • Podľa RÚVZ bolo kumulatívne v meste k 18. augustu 2025 hlásených spolu 81 ochorení v rámci dvoch epidemiologických ohnísk.
  • Primárka Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre Jana Andrašovičová Burdová pre portál MY tvrdí, že sa okrem stúpajúcich prípadov musia zaoberať aj pacientami, ktorí podpísali reverz.
  • Od mája podpísalo reverz už 48 pacientov, z toho traja dokonca opakovane. Niektorých po návrate na kliniku rehospitalizovali, no opäť odišli.

Citát: „V prvom bolo hlásených sedem nových prípadov. Boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo,“ uviedla Denisa Masárová z komárňanského RÚVZ.

V súvislosti so šírením infekčného ochorenia v Hurbanove boli v meste prijaté viaceré opatrenia. Hygienici sa snažia lokalizovať ohniská nákazy, vykonáva sa lekársky dohľad a imunizácia nariadená pre všetky kontakty chorých osôb. Realizuje sa tiež ohnisková dezinfekcia spolu s dezinfekciou artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody.

nemocnica
Zdroj: TASR/Jozef Iurník
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Getty Images/Sean Gallup
