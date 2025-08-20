V uplynulom týždni pribudli v meste ďalšie prípady žltačky typu A.
- V priebehu uplynulého týždňa pribudlo v Hurbanove 13 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne.
- Podľa RÚVZ bolo kumulatívne v meste k 18. augustu 2025 hlásených spolu 81 ochorení v rámci dvoch epidemiologických ohnísk.
- Primárka Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre Jana Andrašovičová Burdová pre portál MY tvrdí, že sa okrem stúpajúcich prípadov musia zaoberať aj pacientami, ktorí podpísali reverz.
- Od mája podpísalo reverz už 48 pacientov, z toho traja dokonca opakovane. Niektorých po návrate na kliniku rehospitalizovali, no opäť odišli.
Citát: „V prvom bolo hlásených sedem nových prípadov. Boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo,“ uviedla Denisa Masárová z komárňanského RÚVZ.
V súvislosti so šírením infekčného ochorenia v Hurbanove boli v meste prijaté viaceré opatrenia. Hygienici sa snažia lokalizovať ohniská nákazy, vykonáva sa lekársky dohľad a imunizácia nariadená pre všetky kontakty chorých osôb. Realizuje sa tiež ohnisková dezinfekcia spolu s dezinfekciou artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody.
