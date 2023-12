Na Slovensku dnes poriadne nasneží. Meteorológovia vydali výstrahu pred snehovými jazykmi aj víchricou + MAPA

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pre takmer celé územie krajiny.

Na niektorých miestach Slovenska sa v sobotu (23. 12.) môže vyskytnúť sneženie, vietor aj povodne. Okrem toho si treba dávať pozor na snehové jazyky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pre takmer celé územie krajiny.

Snežiť bude na väčšine územia

Snežiť by malo v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Rovnako tiež v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Žiar nad Hronom, Brezno a v Banskej Bystrici. Výstraha prvého stupňa tam platí do nedele (24. 12.) do polnoci.



Na snehové jazyky si treba dávať v celom Žilinskom kraji. Takisto v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Žiar nad Hronom, Brezno a v Banskej Bystrici.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí vo všetkých okresoch Bratislavského a Trnavského kraja, pre väčšinu okresov Nitrianskeho kraja, Myjavu a Poprad. V okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice a Žilina.

Druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami platí v okresoch Skalica, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske Bánovce nad Bebravou, Levice-západ, Levice-východ a Prievidza. Rovnako tiež pre Žarnovicu, Banskú Štiavnicu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detvu, Veľký Krtíš, Krupinu, Lučenec a Michalovce. V okresoch Senica, Martin, Nové Zámky-sever, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Poltár a Trebišov bez Roňavy platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami.