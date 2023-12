Odpaľovanie zábavnej pyrotechniky je v chránených územiach prísne zakázané. Za porušenie zákona ti hrozí vysoká pokuta

Odpaľovanie zábavnej pyrotechniky má negatívny dosah na zvieratá, ale aj na stav ovzdušia.

V národných parkoch a chránených územiach je prísne zakázané odpaľovať zábavnú pyrotechniku. Ohňostroje majú podľa ochranárov negatívny vplyv nielen na zvieratá, ale aj na životné prostredie, informuje o tom RTVS.

„Zvieratá unikajú mimo svoje úkryty, kde v podstate nemajú bezpečné prostredie, takže v konečnom dôsledku to môže spôsobiť aj ich smrť,“ informuje o vplyve pyrotechniky Erika Feriancová, zoologička z Tatranského národného parku.

Odpaľovanie ohňostroja má vplyv aj na stav ovzdušia. Po výbuchu spadajú na zem jedy a karcinogénne látky, ktoré sa môžu dostať až do podzemných vôd. „Najprv sa teda držia v ovzduší. Neskôr spadajú na zem, dostávajú sa do podzemných vôd a vlastne tie jedy a karcinogénne látky, ktoré potom ďalej prijímame v potrave, sa dostávajú do nášho organizmu, kde môžu dosť vážne škodiť,“ povedal vedúci oddelenia stráže prírody z Národného parku Nízke Tatry Dan Hrťanský.

Porušovanie zákona

Zákon nedodržiavajú najmä v lyžiarskych a rekreačných strediskách. V týchto oblastiach plánujú posilniť hliadky, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie zákazu. Za odpaľovanie pyrotechniky hrozí pokuta do 300 eur. V priestupkovom konaní môže pokuta dosiahnuť sumu viac ako 3000 eur a v prípade podnikateľov a právnických osôb môže byť výška pokuty takmer 10 000 eur.