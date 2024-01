Slováci si v napínavom štvrťfinále neporadili s Fínskom, po tesnej prehre končíme na šampionáte

Po poslednej prehre s USA sa Slovensko postavilo fínskemu tímu v dôležitom štvrťfinále.

Napínavý štvrťfinálový zápas medzi Slovenskom a Fínskom v MS do 20 rokov sa skončil výhrou Fínov v pomere 4 : 3.

Priebeh zápasu

Prvá tretina bola dynamická, no za takmer celé trvanie nepadol gól ani na jednej strane. Až v poslednej sekunde tretiny otvoril skóre zápasu Adam Sýkora a Slovensko poslal do tesného vedenia 1 : 0.

V úvode druhej tretiny skóroval fínsky hráč Tommi Männistö a bez asistencie strelil gól do slovenskej bránky. Od tohto momentu sa nepodarilo žiadnemu tímu streliť ďalší gól a zvyšok druhej tretiny sa skončil v pomere 1 : 1.

Fínsko skórovalo v prvej minúte tretej tretiny a dostalo sa tak do vedenia 2 : 1. Slovenský reprezentant Dalibor Dvorský strelil v 47. minúte zápasu dôležitý gól, ktorý dostal Slovensko do vyrovnaného stavu 2 : 2. Následne ešte v posledných dvoch minútach skórovali oba tímy a zápas sa preklenul až do predĺženia. V tom boli Fíni úspešnejší.

Slovensko na MS20 porazilo Čechov 6 : 2, Švajčiarov 3 : 0 a Nórov 8 : 4. V poslednom zápase základnej tabuľky sme prehrali s USA 10 : 2.