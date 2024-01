VIDEO: NASA predstavila nové nadzvukové lietadlo. Letieť bude rýchlosťou až 1500 km/h

Americká vesmírna agentúra NASA po prvý raz verejnosti ukázala nové nadzvukové lietadlo X-59, ktoré zvládne prechod na nadzvukovú rýchlosť bez sonického tresku.

Lietadlo slávnostne predstavili v piatok večer v americkom štáte Kalifornia. Vzniklo v rámci programu NASA QUESST (Quiet SuperSonic Technology) a prvé letové testy nad vybranými regiónmi USA sú naplánované na koniec tohto roka.

Lietadlo šípovitého tvaru meria 28,6 metra, rozpätie krídel je 8,99 metra, pred ktorými má horizontálne stabilizátory (kačacie plochy). Vzletová hmotnosť je 11 ton. Manažér NASA Bob Pearce ho označil za „približne 30 metrov dlhý krok vpred na ceste smerom k udržateľnému komerčnému nadzvukovému lietaniu“.

Špecialitou X-59 má byť prekonávanie hranice rýchlosti zvuku bez sonického (aerodynamického) tresku. Tento fyzikálny jav sa šíri v tvare kužeľa, ktorého povrch tvorí náhla zmena tlaku vzduchu. Pri kontakte so zemou vytvára nepríjemný akustický efekt podobný výbuchu. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) preto zakázal všetky civilné nadzvukové lety nad územím USA až do odvolania.

X-59 pri prekonaní rýchlosti zvuku bude vydávať zvuk silný ako „zabuchnutie dverí na aute“. Lietadlo je navrhnuté na let vo výške okolo 16 kilometrov rýchlosťou 1500 kilometrov za hodinu.

Na jeho vývoj NASA poskytla tímu Skunk Works zo spoločnosti Lockheed Martin zhruba 250 miliónov dolárov. Pravidelné nadzvukové civilné lety ponúkal doteraz iba legendárny britsko-francúzsky Concorde. Po tragickej nehode 25. júla 2000 v Paríži boli jeho lety zrušené.

Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.



What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWypic.twitter.com/028hjyUNDU