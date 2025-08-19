Trumpa zachytili mikrofóny počas súkromného rozhovoru.
V Bielom dome sa v pondelok 18. augusta uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zišli americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a viacerí európski lídri. Hlavnou témou bolo hľadanie cesty k mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou a otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev.
Mikrofóny zachytili súkromný rozhovor Trumpa s Macronom, pri ktorom americký prezident tvrdil, že Trump chce uzavrieť dohodu kvôli nemu. „Myslím si, že chce uzavrieť dohodu (Putin – pozn. red.) kvôli mne, rozumieš? Aj keď to znie šialene,“ pošepkal Macronovi.
Rokovania lídrov priniesli zhodu
Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy. Macron to povedal po skončení multilaterálneho stretnutia v Bielom dome, ktoré absolvoval spoločne s ďalšími európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Francúzsky prezident zároveň uviedol, že o potenciálnych územných ústupkoch zo strany Ukrajiny, ktoré požaduje Rusko, sa v pondelok v Bielom dome nediskutovalo. „Nie, o tom sa vôbec nediskutovalo. Od toho sme ešte ďaleko,“ priblížil.
Zároveň informoval, že Trump a európski lídri sa zhodli na tom, že v budúcej mierovej dohode s Ruskom nemôžu figurovať nijaké obmedzenia týkajúce sa veľkosti ukrajinskej armády. Všetci, ktorí sa zišli vo Washingtone, podľa jeho slov podporujú silnú ukrajinskú armádu, ktorá dokáže odraziť akýkoľvek pokus o útok.
‼️🇺🇸🇪🇺🇷🇺 "I think #Putin wants to make a deal for my sake. As crazy as it sounds," — overheard what #Trump whispered to #Macron after the official discussion ended. #Zelensky pic.twitter.com/tTYlcHHP4s— Maimunka News (@MaimunkaNews) August 18, 2025
