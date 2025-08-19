Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 19. augusta 2025 o 13:13
Čas čítania 1:03

Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)

Kategória:
Zahraničie
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
Zdroj: TASR/AP

Trumpa zachytili mikrofóny počas súkromného rozhovoru.

V Bielom dome sa v pondelok 18. augusta uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zišli americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a viacerí európski lídri. Hlavnou témou bolo hľadanie cesty k mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou a otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev.

Mikrofóny zachytili súkromný rozhovor Trumpa s Macronom, pri ktorom americký prezident tvrdil, že Trump chce uzavrieť dohodu kvôli nemu. Myslím si, že chce uzavrieť dohodu (Putin – pozn. red.) kvôli mne, rozumieš? Aj keď to znie šialene,“ pošepkal Macronovi.

Rokovania lídrov priniesli zhodu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy. Macron to povedal po skončení multilaterálneho stretnutia v Bielom dome, ktoré absolvoval spoločne s ďalšími európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Francúzsky prezident zároveň uviedol, že o potenciálnych územných ústupkoch zo strany Ukrajiny, ktoré požaduje Rusko, sa v pondelok v Bielom dome nediskutovalo. „Nie, o tom sa vôbec nediskutovalo. Od toho sme ešte ďaleko,“ priblížil.

Zároveň informoval, že Trump a európski lídri sa zhodli na tom, že v budúcej mierovej dohode s Ruskom nemôžu figurovať nijaké obmedzenia týkajúce sa veľkosti ukrajinskej armády. Všetci, ktorí sa zišli vo Washingtone, podľa jeho slov podporujú silnú ukrajinskú armádu, ktorá dokáže odraziť akýkoľvek pokus o útok.

Prečítaj si aj tieto články:

14. augusta 2025 o 14:40 Čas čítania 2:35 Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Donald Trump Emmanuel Macron Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
Zdieľať
Diskusia