Transpetrol potvrdil výpadok na Družbe.
- Na Slovensko v pondelok prestala pritekať ropa ropovodom Družba.
- Potvrdila to spoločnosť Transpetrol s tým, že to momentálne nemá vplyv na prepravu ropy naším územím.
- Zastavenie dodávok ropy ropovodom Družba už oznámilo aj Maďarsko, podľa ktorého je to dôsledok útoku Ukrajiny.
Citát: „Bližšie informácie o dôvode pozastavenia, ktoré je mimo územia Slovenskej republiky, naša spoločnosť nepozná. Preprava ropy slovenským územím je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ uviedol Transpetrol.
Širší kontext: Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnej sieti priblížil, že je poškodená trafostanica nevyhnutná pre prevádzku ropovodu. Dodal, že podľa námestníka ruského ministra energetiky Pavla Sorokina sa ruskí špecialisti usilujú trafostanicu čo najrýchlejšie opraviť, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szijjártóovi odkázal, aby sa v záležitosti ruského ropovodu sťažovala Budapešť namiesto Kyjeva v Moskve.
