Na Ukrajine sa objavilo video ruského transportéra s ruskou aj americkou vlajkou.
- Na sociálnych sieťach sa objavilo video ruského transportéra M113 počas útoku na ukrajinské pozície.
- Vozidlo na sebe má okrem ruskej vlajky aj americkú.
- Pásový transportér M113 vyrobili v USA a Američania ho darovali Ukrajincom pred návratom Donalda Trumpa. Ukrajinskej armáde ho ukradli Rusi, informuje Denník N.
Širší kontext: Video sa objavilo v čase, keď sa na Aljaške odohralo očakávané stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a Donaldom Trumpom. Summit organizovaný 15. augusta 2025 na Aljaške mal za cieľ diskutovať o konflikte na Ukrajine.
Hoci sa rokovania vraj niesli v „konstruktívnej atmosfére“ a podľa Trumpa priniesli „značný pokrok“, žiadnu konkrétnu dohodu o ukončení konfliktu či prímerí nedosiahli. Putin označil summit za zmysluplný začiatok prebudovania vzťahov, zatiaľ čo Trump naznačil, že ďalšie kroky závisia od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Rosyjski transporter M113 w czasie szturmu na ukraińskie pozycje. Wisienka na torcie kompromitacji Amerykanów i ich pomarańczowego prezydenta narcyza.— Artur Micek (@Artur_Micek) August 18, 2025
Jeśli jacyś Amerykanie mnie obserwują to składam im wyrazy współczucia z powodu administracji prezydenckiej jaką wybrali. pic.twitter.com/f4NkZVoBcZ
