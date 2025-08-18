Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 18. augusta 2025 o 19:00
Čas čítania 0:42

VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom

Zahraničie
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
Zdroj: X, Telegram

Na Ukrajine sa objavilo video ruského transportéra s ruskou aj americkou vlajkou.

  • Na sociálnych sieťach sa objavilo video ruského transportéra M113 počas útoku na ukrajinské pozície.
  • Vozidlo na sebe má okrem ruskej vlajky aj americkú.
  • Pásový transportér M113 vyrobili v USA a Američania ho darovali Ukrajincom pred návratom Donalda Trumpa. Ukrajinskej armáde ho ukradli Rusi, informuje Denník N.

Širší kontext: Video sa objavilo v čase, keď sa na Aljaške odohralo očakávané stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a Donaldom Trumpom. Summit organizovaný 15. augusta 2025 na Aljaške mal za cieľ diskutovať o konflikte na Ukrajine.

Hoci sa rokovania vraj niesli v „konstruktívnej atmosfére“ a podľa Trumpa priniesli „značný pokrok“, žiadnu konkrétnu dohodu o ukončení konfliktu či prímerí nedosiahli. Putin označil summit za zmysluplný začiatok prebudovania vzťahov, zatiaľ čo Trump naznačil, že ďalšie kroky závisia od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

