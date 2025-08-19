Kategórie
dnes 19. augusta 2025 o 6:11
Čas čítania 1:50

AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
Zdroj: TASR/AP

Ide o ďalší posun v rokovaniach, ktoré by v čase mohli priniesť dohodu o konci vojny.

  • Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom bez toho, že by si vopred kládol podmienky.
  • Zelenskyj ďalej uviedol, že „nech sa stane čokoľvek“, mal by sa stretnúť s Putinom, aby spoločne začali hľadať spôsob, ako ukončiť vojnu.
  • Zelenskyj novinárom naznačil, že to však bol Putin, kto navrhol, aby sa najskôr konalo bilaterálne rusko-ukrajinské stretnutie a až následne trojstranné stretnutie aj s Trumpom.
  • Ukrajinský líder tiež uviedol, že s Trumpom a európskymi lídrami diskutoval o bezpečnostných zárukách, pričom od USA dostal v tomto smere dôležité signály.
Trump Zelensky Trump Zelensky Trump Zelensky Trump Zelensky
Zobraziť galériu
(7)

Citáty: „Potvrdil som – a všetci európski lídri ma podporili –, že sme pripravení na bilaterálne stretnutie s Putinom,“ povedal Zelenskyj po rokovaniach ukrajinským médiám pred Bielym domom. „Sme pripravení na akýkoľvek formát,“ dodal, no spresnil, že by muselo ísť o stretnutie na úrovni lídrov. 

Prečo je to dôležité: Ide o ďalší posun v rokovaniach, ktoré by v čase mohli priniesť dohodu o konci vojny. Európske štáty ani USA zároveň umožnili Ukrajine, aby sama ako suverénny štát rokovala o finálnej podobe dohody o ukončení vojny. 

Ďalšie informácie o stretnutí v Bielom dome:  Podľa stanice CNN informoval, že počas rozhovorov v Bielom dome zaznel návrh, že Ukrajina by prostredníctvom programu svojich európskych spojencov nakúpila - ako podmienku bezpečnostných záruk od USA - americké zbrane v hodnote 90 miliárd dolárov či aj vyrábala drony, ktorých časť by zase kúpili USA. Dodal však, že o tejto veci sa stále diskutuje a strany ešte nedospeli k dohode

Ako prebiehali rokovania: Trump najprv v Bielom dome rokoval so Zelenským. Následne dvojica absolvovala stretnutie s európskymi lídrami. Trump po stretnutí taktiež uviedol, že európske krajiny by mohli poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom, pričom Washington by dohliadal na ich dodržiavanie.


„Počas stretnutia sme diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré by poskytli rôzne európske krajiny v koordinácii so Spojenými štátmi americkými,“ napísal na Truth Social.


Americký prezident rokovania s európskymi lídrami a Zelenským v Bielom dome nakrátko prerušil, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Viaceré ruské médiá následne informovali, že tento telefonát trval zhruba 40 minút. Krátko po ňom sa rokovania obnovili výlučne „vo formáte lídrov“ v Oválnej pracovni. 

Trump Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP

Čo hovoria európski lídri: 

Nemecký kancelár Friedrich Merz: „Podstatné je, že Spojené štáty americké sú pripravené poskytnúť (Kyjevu) bezpečnostné záruky a koordinovať ich s Európanmi. V prípade dosiahnutia mierovej dohody budú pre Ukrajinu existovať primerané bezpečnostné záruky.“ 

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Francúzsky prezident Emmanuel Macron: „Mám veľké pochybnosti o túžbe ruského prezidenta po mieri. Jeho konečným cieľom je získať čo najviac územia, oslabiť Ukrajinu a dosiahnuť, aby Ukrajina nebola životaschopná sama osebe a ani v rámci ruskej sféry vplyvu. To je všetkým pomerne zrejmé.“

Generálny tajomník NATO Mark Rutte: „Nediskutujeme tu o členstve v NATO. Bavíme sa o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu typu článku 5.“

Náhľadový obrázok: TASR/AP
