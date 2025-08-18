Po spoločnom rokovaní sa americký prezident stretne aj s lídrami európskych krajín
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer stredoeurópskeho letného času privítal v Bielom dome svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského.
Ten mu na úvod stretnutia odovzdal list od svojej manželky Oleny adresovaný prvej dáme USA Melanii Trumpovej.
Trump, sediac v Oválnej pracovni Bieleho domu vedľa Zelenského, pred novinármi vyjadril očakávanie, že pondelková schôdzka by mohla priniesť výsledky. Zelenskyj, oblečený v saku vojenského štýlu, sa mu poďakoval za pozvanie a za úsilie „zastaviť zabíjanie“ a ukončiť vojnu v jeho vlasti, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko.
Po spoločnom rokovaní sa americký prezident stretne aj s lídrami európskych krajín. Trump sa so Zelenským vo Washingtone naposledy stretol vo februári.
Ich schôdzka, ktorá mala vyústiť do podpísania dohody o prístupe USA k nerastným surovinám na Ukrajine, však vtedy viedla k roztržke a skončila sa predčasne.