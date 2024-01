Parkovacia politika prichádza aj do menších miest na Slovensku. Ďalšie mesto zavádza platené parkovanie

Slovenské mesto spoplatní v prvej etape parkovanie v štyroch lokalitách.

Mesto Zlaté Moravce pripravuje spoplatnenie parkovania na vybraných úsekoch v meste. Zaviesť by sa malo najskôr začiatkom júla tohto roka. Spoplatnených bude celkovo 165 parkovacích miest v štyroch lokalitách. Návrh na zavedenie spoplatneného parkovania schválili mestskí poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Za parkovanie by mali platiť vodiči na Ulici Sama Chalupku, Ulici Janka Kráľa, Migazziho ulici a na parkovisku pred budovou hlavnej pošty. Parkovanie bude spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Bezplatné bude parkovanie počas dní pracovného pokoja a sviatkov.

Prvá polhodina zadarmo

Podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Zlaté Moravce bude prvá polhodina státia v spoplatnených lokalitách bez platenia, avšak len raz denne. Parkovné budú môcť vodiči uhrádzať prostredníctvom parkovacích automatov, webovej aplikácie alebo prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS. Mesto má v pláne vydávať aj zvýhodnené ročné rezidentské karty.

Spoplatnenie parkovania v štyroch lokalitách bude prvou etapou projektu spoplatnenia parkovného, upozornil magistrát. V budúcnosti by mali postupne pribudnúť i ďalšie lokality.