Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 17. augusta 2025 o 14:17
Čas čítania 0:42

Streľba v Brooklyne: Traja mŕtvi, osem zranených. Polícia stále hľadá podozrivých

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Streľba v Brooklyne: Traja mŕtvi, osem zranených. Polícia stále hľadá podozrivých
Zdroj: Unsplash/NeONBRAND

Polícia strelcov zatiaľ nezadržala.

V nedeľu nadránom došlo v brooklynskej štvrti Crown Heights v New Yorku k streľbe v klube Taste Of The City Lounge. Polícia uvádza, že streľba si vyžiadala troch mŕtvych a osem zranených. Medzi obeťami sú traja muži – dvaja vo veku 27 a 35 rokov, vek tretieto muža nie je zatiaľ známy.

Zranených previezli do nemocníc, pričom ich život nie je v ohrození. Na mieste činu našli minimálne 36 nábojníc a strelnú zbraň.

Podľa polície došlo k streľbe po hádke medzi viacerými strelcami, no zatiaľ nebol nikto zadržaný. Komisárka newyorskej polície, Jessica Tischová, informovala, že vyšetrovanie je v plnom prúde, ale zatiaľ neidentifikovali žiadnych podozrivých ani nikoho neuväznili.

V tom istom bare sa už raz streľba odohrala, a to v novembri 2024, no vtedy neprišlo k stratám na životoch. Napriek súčasnému incidentu mesto New York tento rok zaznamenáva rekordne nízky počet prípadov násilia so zbraňami. Komisárka Tischová uviedla: „Niečo takéto je, samozrejme, vďaka Bohu výnimka a je to strašná vec, ktorá sa stala dnes ráno, ale budeme to vyšetrovať a prídeme na to, čo sa vlastne stalo.“

17. augusta 2025 o 13:31 Čas čítania 0:59 Vodič RegioJetu v Česku ohrozil životy desiatok ľudí. Nafúkal viac ako dve promile a unikal pred políciou Vodič RegioJetu v Česku ohrozil životy desiatok ľudí. Nafúkal viac ako dve promile a unikal pred políciou
17. augusta 2025 o 11:44 Čas čítania 0:30 AKTUÁLNE: Dvaja muži z Indie sa utopili vo Váhu pri Šúrovciach. Polícia prípad vyšetruje AKTUÁLNE: Dvaja muži z Indie sa utopili vo Váhu pri Šúrovciach. Polícia prípad vyšetruje
17. augusta 2025 o 8:13 Čas čítania 0:19 Tragédia na Hrone: V obci Čata sa utopili matka a dieťa. Ďalším dvom deťom sa podarilo dostať na breh Tragédia na Hrone: V obci Čata sa utopili matka a dieťa. Ďalším dvom deťom sa podarilo dostať na breh
ny strelba
Zdroj: citizen.com
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta USA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: citizen.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:27
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
pred 3 dňami
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
včera o 09:05
Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia
Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia
pred 2 dňami
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 13:24
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
dnes o 07:27
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
pred 3 dňami
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
včera o 09:05
Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia
Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia
včera o 18:06
V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku
V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku
včera o 09:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 2 dňami
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
pred 3 dňami
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
10. 8. 2025 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
11. 8. 2025 7:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Lifestyle news
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom? dnes o 18:02
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede dnes o 17:02
Propeller v Starom Meste otvorí remeselnú pekáreň. Otvorenie plánujú na jeseň po ukončení úprav dnes o 15:01
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa včera o 18:12
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy včera o 14:58
Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy včera o 12:43
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka pred 2 dňami
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom pred 2 dňami
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Prezident Trump by mohol v Rusku spustiť finančnú krízu. Experti vysvetľujú, aké sú možnosti
dnes o 15:59
Prezident Trump by mohol v Rusku spustiť finančnú krízu. Experti vysvetľujú, aké sú možnosti
Ak by chcel, mohol by na Putina ešte viac zatlačiť.
Trump po stretnutí s Putinom posiela Zelenskému odkaz. Teraz je na ňom, aby zaistil dohodu o ukončení vojny
včera o 08:20
Trump po stretnutí s Putinom posiela Zelenskému odkaz. Teraz je na ňom, aby zaistil dohodu o ukončení vojny
AKTUÁLNE: Trump odmieta prímerie. Vojna na Ukrajine skončí len priamou mierovou dohodou
včera o 11:55
AKTUÁLNE: Trump odmieta prímerie. Vojna na Ukrajine skončí len priamou mierovou dohodou
Putin vyžadoval Doneckú oblasť. Ponúkal za to zastavenie bojov na juhu Ukrajiny, informuje Financial Times
včera o 17:23
Putin vyžadoval Doneckú oblasť. Ponúkal za to zastavenie bojov na juhu Ukrajiny, informuje Financial Times
Ak by Ukrajina odstúpila územia, Rusko už nikdy nezaútočí, tvrdí Putin. Trump je údajne ochotný tento plán podporiť
dnes o 08:58
Ak by Ukrajina odstúpila územia, Rusko už nikdy nezaútočí, tvrdí Putin. Trump je údajne ochotný tento plán podporiť
AKTUÁLNE: Zelenskyj odcestuje do USA. S prezidentom Trumpom bude rokovať o ukončení vojny
včera o 10:09
AKTUÁLNE: Zelenskyj odcestuje do USA. S prezidentom Trumpom bude rokovať o ukončení vojny
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Dvaja muži z Indie sa utopili vo Váhu pri Šúrovciach. Polícia prípad vyšetruje
dnes o 11:44
AKTUÁLNE: Dvaja muži z Indie sa utopili vo Váhu pri Šúrovciach. Polícia prípad vyšetruje
dnes o 07:27
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
včera o 18:06
V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 2 dňami
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Veľa kontrolných stanovíšť, zlé cesty, zimomriavky naháňajúce hrobové ticho a pár miestnych, ktorí žijú v drevených domčekoch so 60 eurovými dôchodkami. Lesy plné mín, vojenskej techniky a ukrajinských vojakov, ktorí sú pripravení čeliť Rusom.
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
pred 3 dňami
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
pred 3 dňami
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
12. 8. 2025 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia