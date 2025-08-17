Polícia strelcov zatiaľ nezadržala.
V nedeľu nadránom došlo v brooklynskej štvrti Crown Heights v New Yorku k streľbe v klube Taste Of The City Lounge. Polícia uvádza, že streľba si vyžiadala troch mŕtvych a osem zranených. Medzi obeťami sú traja muži – dvaja vo veku 27 a 35 rokov, vek tretieto muža nie je zatiaľ známy.
Zranených previezli do nemocníc, pričom ich život nie je v ohrození. Na mieste činu našli minimálne 36 nábojníc a strelnú zbraň.
Podľa polície došlo k streľbe po hádke medzi viacerými strelcami, no zatiaľ nebol nikto zadržaný. Komisárka newyorskej polície, Jessica Tischová, informovala, že vyšetrovanie je v plnom prúde, ale zatiaľ neidentifikovali žiadnych podozrivých ani nikoho neuväznili.
V tom istom bare sa už raz streľba odohrala, a to v novembri 2024, no vtedy neprišlo k stratám na životoch. Napriek súčasnému incidentu mesto New York tento rok zaznamenáva rekordne nízky počet prípadov násilia so zbraňami. Komisárka Tischová uviedla: „Niečo takéto je, samozrejme, vďaka Bohu výnimka a je to strašná vec, ktorá sa stala dnes ráno, ale budeme to vyšetrovať a prídeme na to, čo sa vlastne stalo.“