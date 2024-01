Kurilovská dostala dve pokuty za rýchlosť, ktoré nechcela zaplatiť. Teraz za políciu vysvetľuje Dankovu nehodu

Podľa denníka SME vtedajšiu rektorku policajnej akadémie Kurilovskú pred zhruba rokom namerali na diaľnici v Senci.

Denník SME vyspovedal štátnu tajomníčku ministerstva vnútra Lucia Kurilovskú v súvislosti so zistením, že pred zhruba rokom dostala dve pokuty za rýchlosť a snažila sa to vyriešiť po známosti. Práve Kurilovská v utorok predstúpila spolu s policajným prezidentom, aby spoločne vysvetľovali postup pri prešetrovaní autonehody Andreja Danka. K vysvetľovaniu neprišlo vzhľadom na to, že bezpečnostný výbor nebol uznášaniaschopný.

Podľa denníka SME vtedajšiu rektorku policajnej akadémie Kurilovskú namerali na diaľnici v Senci. Údajne dostala dve pokuty za výrazné prekročenie rýchlosti, ktoré nechcela zaplatiť.

Keď jej prišiel šek, podala odvolanie a začala situáciu riešiť osobne. Najprv išla na krajské policajné riaditeľstvo, ktorému šéfoval Viliam Adamec. Keď neuspela, údajne jej kroky smerovali za bývalým vedením policajného prezídia, kde sa rovnako domáhala riešenia situácie.

Nechcela sa priznať

Podľa denníka SME si najprv na pokuty nevedela spomenúť. Pokuty teraz vníma ako omyl. Zároveň sa odvolávala na tzv. povolenie na prejazd, ktoré mala pridelené ako rektorka policajnej akadémie. Toto povolenie sa však týka len neodkladných a urgentných ciest na pracovisko služobným autom. Kurilovskej preto nevyhoveli a pokuty musela zaplatiť.

„Rovno som poslala opravný prostriedok z mojej strany aj s fotokópiou – poukázaním na voľný prejazd. Bolo mi odpovedané, že sa to na to nevzťahuje, a vtedy som tú pokutu zaplatila,“ dodala. Následne odmietla tvrdenie, že išla za Viliamom Adamcom.

Čaputová odvolala Kurilovskú z funkcie rektorky po tom, ako na policajnej akadémii postrelil inštruktor 21-ročnú kadetku, ktorá potom ochrnula.