PRIESKUM: Harabin má trikrát väčšiu podporu ako Danko. Rozdiel medzi Pellegrinim a Korčokom je v prvom kole tesný (+ graf)

Prieskum dopadol podľa očakávania.

Z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo vyplýva, že víťazom prvého kola prezidentských volieb by sa stal Peter Pellegrini, ktorý by získal 38,1 %. Ivana Korčoka by porazil o 2,5 %. Ten by v prvom kole dostal 35,6 % hlasov.

Podľa prieskumu by na treťom mieste skončil Štefan Harabin s výsledkom 10,9 %. Za ním nasleduje diplomat Ján Kubiš so 4,9 %. Andrej Danko, ktorý len pred pár dňami oznámil oficiálnu kandidatúru, by od ľudí získal 3,3 %. Miroslav Radačovský a Krisztián Forró majú podľa odpovedí respondentov nad 2 %.

Druhé kolo by vyhral Pellegrini

Víťazom druhého kola by sa stal Peter Pellegrini s výsledkom 54,2 %. Rozdiel medzi súpermi by bol viac ako 8 %. Ivan Korčok by získal 45,8 %.