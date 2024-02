Poľská Biedronka otvorí svoje predajne na Slovensku už tento rok. Vieme, v ktorých mestách by sa mala nachádzať

Obchodný reťazec sa chystá prísť do najväčších slovenských miest.

Už ku koncu tohto roka, by mal obchodný reťazec Biedronka otvoriť svoju prvú pobočku aj na Slovensku. Poľský reťazec Biedronka už spustil aj tvrdú kampaň voči populárnemu Lidlu. Žilinský Štandard najnovšie prišiel s informáciou, kde má u nás Biedronka v pláne otvoriť prevádzky.

Lacný reťazec by mal svoje prvé pobočky otvoriť v najväčších slovenských mestách, ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Nie je však ešte známe, na ktorých konkrétnych pozemkoch to bude. Je teda otázkou, či sa Biedronka v budúcnosti rozšíri aj do menších obcí.

Podľa Slováka, ktorý žije už desať rokov v Krakove, v poľských médiách už prebiehajú aj reklamné spoty. „Bol som prekvapený, keď som videl na našej poľskej stanici reklamu pod názvom Biedronka prichádza na Slovensko. Takúto reklamu som počul aj v rádiu, tak podľa toho to Biedronka myslí vážne a Slováci sa majú na čo tešiť,“ povedal pre Žilinský Štandard.

Portugalská spoločnosť Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o. si nedávno zaregistrovala slovenskú doménu biedronka.sk. Je teda viac než isté, že u nás bude obchodovať pod osvedčeným poľským názvom a uprednostní ho pred slovenskou verziou Lienka. V Poľsku má už viac ako 3-tisíc predajní.