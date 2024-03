Bývalý policajný prezident Štefan Hamran vstupuje do politiky. Ohlásil kandidatúru v eurovoľbách

Demokratov do eurovolieb povedie Naď, nasledujú Hamran a Žitňanská.

Bývalý policajný prezident kandiduje za hnutie Demokrati v eurovoľbách. Kandidátnu listinu mimoparlamentnej strany povedie jej predseda Jaroslav Naď. Na druhom mieste bude Hamran a tretie miesto kandidátky obsadí bývalá poslankyňa parlamentu Jana Žitňanská. Naď o tom informoval na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Tohtoročné voľby do europarlamentu považuje Naď za mimoriadne dôležité. Slovenská republika podľa neho potrebuje v Európskom parlamente zodpovednú reprezentáciu a morálne a hodnotové líderstvo. „Spoločne s našimi partnermi, spojencami sa musíme postaviť Putinovi, musíme sa postaviť zlu a ukázať, že stojíme na správnej strane barikády,“ poznamenal. Deklaroval, že hodnotami strany sú demokracia, spravodlivosť a bezpečnosť občanov.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr do nedele 10. marca.