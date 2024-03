Koho by si za prezidenta zvolili študenti? Korčok je pre nich jasná voľba, Pellegriniho by výsledky nepotešili +grafy

Do simulovaných volieb sa mohli zapojiť stredoškoláci a stredoškoláčky starší ako 15 rokov.

Stredoškoláci si v simulovanom druhom kole prezidentských volieb jasne zvolili Ivana Korčoka. Ten od nich získal 74,3 percent, Petra Pellegriniho by si zvolilo len 25,7 percenta študentov, upozorňujú Študentské voľby na sociálnej sieti.

Zber dát organizoval tím študentov z celého Slovenska s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja. Do študentských volieb sa zapojilo viac ako 20-tisíc študentov a študentiek. Účasť týchto mladých ľudí by bola 53 percentná.

Do druhého kola simulovaných volieb sa zapojilo 81 gymnázií, 65 odborných škôl, 2 športové školy a 1 umelecká škola. Hlasy študentov zbierali dobrovoľníci 3 dni (od 25. do 27. marca) v 61 okresoch a vo všetkých krajoch. Do simulovaných volieb sa mohli zapojiť stredoškoláci a stredoškoláčky starší ako 15 rokov.

Výsledky druhého kola simulovaných študentských prezidentských volieb. Zdroj: Facebook (Študentské voľby)

Ako skončili kandidáti v simulovanom prvom kole volieb?

Prvé kolo Simulovaných študentských volieb prezidenta 2024 konala organizácia od

18.3 do 20.3.2024 v 61 okresoch a všetkých krajoch. Zapojilo sa do nich viac ako 24-tisíc študentov zo 180 stredných škôl. Aj v nich s drvivou väčšinou vyhral Ivan Korčok s výsledkom 57,14 percenta. Druhý bol Peter Pellegrini s 14,52 percentnou podporou. Na treťom mieste sa umiestnil Štefan Harabin, ktorý by od študentov získal 10,44 percent.