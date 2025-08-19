Sladkovodné medúzy, ktoré sa v Bratislave objavujú od 60. rokov, si ľudia všimli aj tento rok na Zlatých pieskoch.
Na Zlatých pieskoch v Bratislave si aj tento rok všimli malé sladkovodné medúzy. Tento invazívny druh sa v slovenských jazerách objavuje už od 60. rokov minulého storočia. Hoci dorastajú len do veľkosti dvoch centimetrov, na tele majú stovky drobných chápadiel, vďaka ktorým dokážu uloviť aj väčšie živočíchy, informuje Bratislavak.sk.
Rovnako ako morské medúzy, aj tie sladkovodné majú pŕhlivé bunky s jedovatým hypnotoxínom. Pre človeka však nie sú nebezpečné – ich účinky na pokožku sú zanedbateľné. Medúzy sa živia najmä planktónom a na Slovensko sa dostali pôvodne z Ázie a Ameriky. Najlepšie sa im darí v stojatých vodách, preto ich ľudia pravidelne pozorujú práve v jazerách.
Na výskyt medúz tento rok upozornil Ivan, ktorý zdieľal fotografie svojho „úlovku“ na sociálnych sieťach. „Malé medúzy na Zlatých pieskoch,“ napísal na Facebooku.
