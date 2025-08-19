Verejné obstarávania na všetky úseky diaľnice D3 sú ukončené.
- Minister dopravy SR Jozef Ráž oznámil, že výber dodávateľov pre všetky tri úseky diaľnice D3 je ukončený a pre dva úseky už bolo vydané stavebné povolenie.
- Pre tretí úsek očakávajú povolenie v najbližších dňoch. Ráž verí, že stavebné práce začnú ešte tento rok.
- Prvé odhady projektanta na celkovú cenu všetkých troch úsekov dosahovali 1,2 miliardy eur. Avšak súčasná administratíva túto sumu prepočítala a znížila na 890 miliónov eur.
Citát: „Toto sú splnené všetky predpoklady na to, aby sme odbremenili Kysuce od 20-tisíc áut denne a výrazne vylepšili život občanov v tomto regióne. Je to dôležité aj pre občanov celého Slovenska a našich susedov v Poľsku, keďže toto je veľmi podstatná dopravná tepna,“ vyjadril sa Ráž.
Širší kontext: Časti diaľnice budú spolufinancované z fondov Európskej únie, pričom EÚ pokryje 85 % a zvyšných 15 % bude z národného rozpočtu.
Ráž tiež dúfa, že 30. septembra sa podarí slávnostne podpísať všetky zmluvy a vtedy už nebudú žiadne prekážky pre začiatok stavby. „Na konci tohto roka tam chceme na všetkých troch úsekoch už vidieť stavebné stroje,“ uviedol Ráž s tým, že kompletná diaľnica by mohla byť dokončená do roku 2030.
Štátny tajomník ministerstva dopravy SR Igor Choma dodal, že po dokončení diaľnice na úseku od Brodna po Kysucké Nové Mesto by mohla intenzita dopravy klesnúť o viac ako 60 - 70 %.
