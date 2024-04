VIDEÁ: Zemetrasenie v Taiwane bolo najsilnejšie za posledných 25 rokov. Pod troskami sa môžu stále nachádzať uviaznutí ľudia

Najmenej sedem ľudí zahynulo a viac ako 700 utrpelo zranenia pri stredajšom silnom zemetrasení na Taiwane. Zemetrasenie poškodilo desiatky budov, informovali tamojšie úrady.

Všetky úmrtia hlásili v horskej oblasti Chua-lien na východnom pobreží Taiwanu, ktorá bola epicentrom zemetrasenia. Úrady doplnili, že počet zranených stúpol na 736. Podrobnosti o závažnosti zranení však neposkytli.

V dôsledku zemetrasenia sa zrútili budovy predovšetkým na juhu Taiwanu, prerušiť museli vlakovú dopravu pre výpadky elektriny na celom ostrove, ktorý má približne 23 miliónov obyvateľov.

Médiá priniesli zábery čiastočne zrútenej päťposchodovej budovy v meste Chua-lien neďaleko epicentra. Pod troskami sa môžu nachádzať uviaznutí ľudia. Situácia sa však pomerne rýchlo vrátila do normálu v hlavnom meste Tchaj-pej.

Zemetrasenie malo podľa taiwanského seizmologického centra magnitúdu 7,2 a epicentrum sa nachádzalo v hĺbke 35 kilometrov, vo vzdialenosti zhruba 18 kilometrov od juhozápadného pobrežia Taiwanu. Podľa americkej geologickej služby malo zemetrasenie magnitúdu 7,4. Úrady pôvodne očakávali len pomerne slabé zemetrasenie s magnitúdou 4, a preto nevyhlásili varovanie.

Úrady uviedli, že toto zemetrasenie a séria následných otrasov boli na tomto ázijskom ostrovnom štáte najsilnejšie za posledných takmer 25 rokov. Otrasy s magnitúdou 7,6 postihli Taiwan v roku 1999. Vyžiadali si približne 2 400 obetí a spôsobili rozsiahle škody.

