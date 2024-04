PREZIDENTSKÉ VOĽBY NAŽIVO: Kto nahradí víťaza Pellegriniho v Hlase a v parlamente? Šutaj Eštok skloňuje dve mená

Aj deň po prezidentských voľbách sledujeme naživo dianie na Slovensku.

Dianie po 2. kole prezidentských volieb sledujeme naživo aj v nedeľu 7. apríla:

Druhé kolo prezidentských volieb vyhral Peter Pellegrini, ktorý od voličov dostal 53,12 %. Ivan Korčok získal 46,87 %.

Oficiálne výsledky oznámia dnes o 10.00 h.

Robert Fico pogratuloval Petrovi Pellegrinimu so svojou známou hláškou „takto sa to robí do psej matere“.

Voliči pred centrálou Ivana Korčoka neskrývali sklamanie.

Ivan Korčok odkázal, že nezabudne na antikampaň, ktorá sa o ňom šírila.

8:35 – Novému slovenskému prezidentovi gratuluje prostredníctvom sociálnej siete X aj český prezident Petr Pavel. „Verím, že naviažeme na tradíciu mimoriadne dobrých susedských vzťahov a budem sa tešiť na konštruktívnu spoluprácu,“ napísal.

Gratuluji Peteru Pellegrinimu ke zvolení novým prezidentem Slovenska. Věřím, že navážeme na tradici mimořádně dobrých sousedských vztahů a budu se těšit na konstruktivní spolupráci. — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 7, 2024

8:19 – Vedec Pavol Čekan v reakcii na výsledky volieb konštatuje, že aj dnes vyšlo slnko a je krásny deň. Naznačuje tak, že časť Slovenska, ktorá chcela za víťaza volieb Ivana Korčoka, nemá zúfať. „Dnes mám silný pocit, že tak často spomínané vlastenectvo je práve o tom zostať doma a nevzdať to so Slovenskom a to aj napriek prekážkam a problémom, ktoré naša domovina má a bude mať možno ešte vo väčšej miere,“ napísal Čekan na Facebooku.

8:02 – Zuzana Čaputová ešte večer telefonicky zablahoželala Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách.

„Pri každých slobodných voľbách sa časť spoločnosti teší a časť je sklamaná. Dôležité je, aby od momentu zvolenia nový prezident pôsobil tak, aby sa žiadna časť spoločnosti necítila porazená. Aby radosť z víťazstva išla ruka v ruke s vedomím služby pre všetkých občanov Slovenska, nielen pre tých, ktorí ho zvolili. Oceňujem vysokú účasť vo voľbách a ďakujem občanom, ktorí využili svoje volebné právo. Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnej realizácii volieb,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.

7:21 – Nemecká agentúra DPA uvádza, že predvolebnej kampani dominovala vojna v susednej Ukrajine. Francúzska AFP píše, že Fico spochybnil suverenitu tejto krajiny a vyzýval na mier s Ruskom. Pripomína tiež, že Pellegrini pred druhým kolom volieb povedal, že slovenskí politici sa delia na tých, ktorí chcú vo vojne pokračovať a tých, čo sa zasadzujú za mierové rokovania, pričom sám seba zaradil do tej druhej kategórie.

6:55 – Víťazstvom Pellegriniho podľa NYT bude môcť premiér Fico presadzovať svoju politickú agendu bez zásahov zo strany prezidenta, čo tento denník hodnotí ako výraznú zmenu oproti pôsobeniu dosluhujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej. Tú opisuje ako prozápadnú liberálku, ktorá využívala svoje obmedzené prezidentské kompetencie na to, aby sa zasadzovala proti Ficovmu príklonu k Rusku či jeho snahám obmedziť možnosti súdnictva stíhať korupciu.



Podľa agentúry AP sa kritici slovenskej vlády podporovanej Pellegrinim obávajú, že Slovensko pod vedením Fica opustí svoje prozápadný kurz a bude v tomto smere nasledovať Maďarsko vedené tamojším populistickým premiérom Viktorom Orbánom.

6:32 – Podľa britského denníka BBC sa stal prezidentom proruský populista. Petra Pellegriniho považujú za človeka, ktorý bude spojencom Roberta Fica v prezidentskom paláci. Pellegrini má podľa BBC s Ficom spoločný zhovievavý postoj k Rusku a Putinovi. Portál konštatuje, že po inaugurácii 15. júna definitívne stratí NATO a EÚ jeden podporný hlas, ak ide o postoje vo vojne na Ukrajine.

6:20 – Českí politickí lídri ešte v noci zablahoželali Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách. Na sociálnych sieťach mu už pogratulovali český premiér Peter Fiala, minister zahraničných vecí Jan Lipavský či aj expremiér Andrej Babiš.



„Verím, že budeme naďalej čo najlepšie rozvíjať výborné a hlboké vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom,“ uviedol okrem gratulácie Fiala na platforme X.



Šéf českej diplomacie Lipavský pripojil k svojmu blahoželaniu aj vieru v to, že Pellegrini bude vo svojej novej pozícii plne podporovať česko-slovenskú spoluprácu a bude zárukou pevného zakotvenia Slovenska v európskych a transatlantických štruktúrach.



Český expremiér Babiš zagratuloval celému Slovensku k zvoleniu Pellegriniho. „Slováci si vybrali dobre, budú mať hrdého prezidenta, ktorý vždy bude vo svete hájiť ich záujmy a bude stáť za všetkými občanmi,“ napísal na Facebooku. „Verím, že sa Peter zasadí aj o zlepšenie vzťahov medzi ČR a Slovenskom,“ dodal.

6:10 – Čo bude s Hlasom po odchode predsedu Petra Pellegriniho do prezidentského paláca? Minister vnútra Matuš Šutaj Eštok tvrdí, že túto otázku vyriešia na sneme už čoskoro, ešte pred inauguráciou, ktorá bude 15. júna.

Za stranu chce garantovať, že bude pevnou súčasťou vládnej koalície, že všetkých 27 poslancov bude podporovať vládnu koalíciu.



Na otázku, kto nahradí Pellegriniho na poste predsedu parlamentu, Šutaj Eštok neodpovedal. Ministerka hospodárstva Denisa Saková aj minister investícií Richard Raši sú na svojich pozíciách podľa neho perfektní. „Takže je to ťažká voľba, kto z nich by mal prísť na pozíciu predsedu parlamentu,“ podotkol.

6:05 – Po sčítaných všetkých hlasov získal neoficiálny víťaz prezidentských volieb Peter Pellegrini podporu 53,12 percenta, čo predstavovalo 1 409 255 voličov.

Jeho protikandidát Ivan Korčok 46,87 percenta, teda 1 243 709 voličov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR po spočítaní všetkých okrskových zápisníc.



Volebná účasť dosiahla 61,14 percenta. Druhého kola prezidentských volieb sa tak zúčastnilo 2 671 279 voličov. Definitívne výsledky majú byť známe až po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Oznámia ich v nedeľu o 10.00 h.

6:00 – Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico včera zablahoželal predsedovi koaličného Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu k výhre v prezidentských voľbách. Verí v stabilitu vládnej koalície a vyriešenie praktických problémov spojených s odchodom Pellegriniho z postu predsedu parlamentu,



„Aj dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov,“vyhlásil Fico.