VIDEO: Proti Orbánovi protestovalo 250-tisíc Maďarov. Vládna propaganda informuje o desaťnásobne menšej účasti (+ galéria)

Na sobotňajší protivládny protest v Budapešti pod heslom Národný pochod a demonštrácia za nové Maďarsko prišlo podľa odhadu polície 250-tisíc ľudí. Na Facebooku to uviedol jeho organizátor a niekdajší bruselský diplomat premiéra Viktora Orbána Péter Magyar.

„Podľa polície prišlo 250-tisíc, podľa vládnej propagandy 24-tisíc, v skutočnosti to mohlo byť 300-tisíc až 400-tisíc ľudí. Ide o to, že po 6. apríli už nič nebude tak ako predtým. Krok za krokom si svoju krajinu postupne vezmeme späť,“ napísal v statuse. Ďalšie masové zhromaždenie plánuje na 5. mája.

Hungarian oppositionist Péter Magyar led another mass protest against PM Viktor Orbán’s government.



The politician intends to create his own party to ‘challenge Orbán’ in local elections and the European Parliament elections in June.



I also read somewhere that they called Orbán… https://t.co/hVMmejR77Lpic.twitter.com/q1UHv3nwMf