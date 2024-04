Ruské banky prekvapujú výsledkami. Zisky môžu prekonať rekordy

Zisky ruských bánk by mohli tento rok presiahnuť vlaňajší rekord.

Zisky ruských bánk by mohli v tomto roku presiahnuť rekord, ktorý zaznamenali v roku 2023. Povedala to viceguvernérka ruskej centrálnej banky Oľga Poliakovová. Nový odhad tak znamená zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou prognózou, v rámci ktorej centrálna banka počítala so znížením ziskov bánk.

Poliakovová optimistickejšiu prognózu zverejnila v utorok na bankovej konferencii v Moskve. Ruská centrálna banka pôvodne predpokladala pokles ziskov komerčných bánk v prípade najhoršieho scenára na 2,3 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 24,8 miliardy USD (22,91 miliardy eur). Odhadovala, že zisky bánk by sa v roku 2024 mohli pohybovať od 2,3 bilióna do 2,8 bilióna rubľov.

Aj pri dosiahnutí hornej hranice pôvodného odhadu by to znamenalo pokles, keďže v roku 2023 predstavoval celkový zisk ruských bánk 3,3 bilióna rubľov. Pod rekordný zisk v bankovom sektore sa v danom roku podpísal vysoký objem poskytnutých firemných, spotrebiteľských aj hypotekárnych úverov.