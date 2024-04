Koalícia sa dohodla na tvrdom bojkote Na telo. Do Markízy prestanú posielať politikov

Lídri koaličných strán bojkotujú reláciu televízie Markíza.

Vládna koalícia sa dohodla na tom, že ministri nebudú chodiť do diskusnej relácie Na telo. Podľa Denníka N sa predsedovia SNS, Smeru-SD a Hlasu-SD dohodli na tom, že do debaty Michala Kovačiča zatiaľ nebudú posielať iba členov vlády. Nie je isté, či sa to dotkne aj poslancov a členov strán.

Strana Smer-SD bojkotuje reláciu už dlhodobo. Ministri za Hlas či SNS však do Markízy chodili pravidelne. Predsedovia strán neodpovedali na otázky o tom, prečo sa takto rozhodli a či sa to dotkne aj koaličných poslancov.

Okrem Smeru-SD začal bojkotovať televíziu Markíza aj Tomáš Taraba. Ten vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku, povedal, že prestáva odpovedať na jej otázky. „Tak keď sa vám nepáči, že nedostávate také odpovede, aké chcete, tak vám odpovedať nebudeme,“ povedal.

Televízia Joj prestala vysielať reláciu Na hrane

Televízia Joj zrušila politickú diskusiu Na hrane. Moderátorka Janka Krescanko Dibáková z TV Joj odchádza. „Reláciu nebude moderovať nový moderátor a budem rada, keď na ňu budete spomínať v dobrom,“ napísala v statuse na Facebooku.

Krescanko Dibáková tvrdí, že za rozhodnutím je to, že mala rozdielne názory na vysielanie politického spravodajstva a na podobu relácie Na hrane, ktorú moderovala.