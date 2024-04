Ak používaš tieto pneumatiky, maj sa na pozore. Ich používanie môžu čoskoro trestať pokutou

Staré značenie pneumatík zneužívalo mnoho výrobcov.

Majiteľom pneumatík „M+S“ („Mud+Snow“ - blato + sneh) môže od októbra hroziť 40-eurová pokuta. Prezuť auto by mali tí vodiči, ktorí majú takéto pneumatiky staré už 6 a viac rokov, informuje portál Autonoviny.sk.

Od 1. apríla vstúpilo do platnosti uznesenie prijaté na európskej úrovni. Umožňuje využívať len také pneumatiky, ktoré majú symbol s označením „3PMSF“ (Three Peak Mountain Snow Flake). Toto značenie hovorí, že daná pneumatika prešla certifikáciou na to, aby bola považovaná za vhodnú na použitie v zime.

Nové značenie zaviedli preto, lebo niektorí výrobcovia začali symbolmi „M+S“ označovať aj také pneumatiky, ktoré neboli ideálne na jazdu na snehu. Tým pádom boli nebezpečné a ohrozovali vodičov pri jazdení. Výmena pneumatík sa týka vodičov, ktorý si ich nevymenili od 1. januára 2018.

Vodiči, ktorí majú staré pneumatiky, riskujú, že daná pneumatika už nemá vlastnosti ako nová, čo môže spôsobiť problémy. Títo vodiči budú po novom riskovať aj pokutu, ktorá sa na Slovensku vyšplhá do výšky 40 eur.