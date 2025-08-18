Naši susedia sa umiestnili na desiatom mieste.
Jednoduché a tradičné, no s chuťou, ktorá konkuruje celému svetu. Slovenské zemiakové placky sa v prestížnom rebríčku TasteAtlas dostali medzi najlepšie jedlá zo zemiakov na svete. Skončili na ôsmom mieste, hneď za francúzskymi Pommes Anna.
Slovenské placky získali rovnaké hodnotenie ako víťaz – 4,5 z 5 bodov. TasteAtlas ich označil za „rustikálne, chrumkavé jedlo“, ktoré sa pripravuje z jednoduchých surovín a podáva sa buď samostatne, alebo ako príloha. Za top miesta, kde ich ochutnať, portál vybral podniky U Hromadov v Rajeckej Lesnej a Motel Duo v Oščadnici.
Zemiakové placky, známe aj ako haruľa, fučka, baba či cmunda, sa v rôznych regiónoch pripravujú na odlišné spôsoby – niekde s cesnakom, inde s kapustou či škvarkami. Ich miesto v rebríčku je dôkazom, že aj jedlo starých mám môže poraziť svetové špeciality.
Rebríček top desať jedál zo zemiakov
10. Placki ziemniaczane (Poľsko)
Zemiakové placky sú tradičné jedlo známe po celom Poľsku. Pripravujú sa zo strúhaných zemiakov a cibule, zmiešaných s vajíčkami a často aj s múkou. Dochutiť sa dajú cesnakom, majoránom či bylinkami a smažia sa do chrumkava na panvici. Sú obľúbené pre svoju chrumkavú kôrku a mäkký vnútrajšok. Poliaci ich jedia najčastejšie s kyslou smotanou alebo hubovou omáčkou, no obľúbené sú aj na sladko – s jablkovým pyré alebo cukrom. Patria medzi najpopulárnejšie jedlá v strednej a východnej Európe.
9. Kartupeļu pankūkas (Lotyšsko)
Sú to lotyšské zemiakové palacinky vyrobené z kombinácie strúhaných zemiakov, vajec a múky, ochutené iba soľou a korením. Kartupeļu pankūkas sa vyprážajú dozlatista a tradične sa podávajú s kyslou smotanou a brusnicovou omáčkou.