Koalícia chce upraviť Matovičov prorodinný balíček. Podľa Tarabu nenaplnil očakávania

Matovičov balíček je veľkou záťažou pre samosprávy.

Prorodinný balíček Igora Matoviča bude vláda Roberta Fica meniť. Platnosť by sa mala skončiť na konci tohto roka, zatiaľ však nie je známe, aké bude jeho nové prevedenie, informuje o tom RTVS.

„Nenaplnili sa jeho očakávania. Stojí to obrovské stovky miliónov eur, takže adresná pomoc musí zostať. Ja ako politik som za ten balík v minulosti hlasoval,“ povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS). Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) sa prídavky na dieťa okresávať nebudú.

Problém pre samosprávy

Prorodinný balíček je záťažou pre samosprávy. „Vďaka pánovi Tarabovi a jeho príveskom sa tieto nešťastne urobené rodičovské bonusy schválili. Vidíme, že to bolo nešťastné, lebo síce to rodinám pomohlo, ale robí to obrovské problémy samosprávam,“ povedal poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS). Balíček kritizovalo aj Progresívne Slovensko.

Viaceré slovenské domácnosti získavajú 60 eur v rámci rodičovských prídavkov a 140 eur ako úľavu na dani. Prídavky sa líšia od domácností. Rodiny, ktoré nie sú v sociálne zložitej situácii, získavajú od štátu menej peňazí.