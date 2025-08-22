Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 14:02
Čas čítania 1:34

FOTO: Ukrajina odhalila novú raketu Flamingo. Zasiahne ciele až do 3 000 kilometrov

Kategória:
Zahraničie
FOTO: Ukrajina odhalila novú raketu Flamingo. Zasiahne ciele až do 3 000 kilometrov
Zdroj: TASR / AP

Raketu vyvinuli veľmi rýchlo, a to už za deväť mesiacov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň ohlásil, že Ukrajina spustila výrobu novej rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu. Ukrajinci ju nazvali Flamingo. Váži viac ako tonu a podľa nich je schopná zasiahnuť ciele vzdialené 3 000 kilometrov. Môže preto zasiahnuť akýkoľvek cieľ v európskej časti Ruska. Strelu vyvinula ukrajinská spoločnosť Fire Point, ktorá patrí k významným producentom bojových dronov. 

„Nechceli sme to zverejňovať, ale zdá sa, že teraz je na to správny čas. Flamingo je diaľková riadená strela, ktorá môže niesť 1150-kilogramovú bojovú hlavicu a doletí do Ruska na vzdialenosť 3 000 kilometrov,” povedala Iryna Terechová, generálna a technická riaditeľka spoločnosti Fire Point, v rozhovore pre Politico.

UKRAJINA FLAMINGO RAKETA UKRAJINA FLAMINGO RAKETA UKRAJINA FLAMINGO RAKETA UKRAJINA FLAMINGO RAKETA
Zobraziť galériu
(6)

Raketu podľa nej vyvinuli veľmi rýchlo, a to už za deväť mesiacov. Strela je oveľa rýchlejšia ako všetky ostatné rakety v ukrajinskom arzenáli a na jej vývoji sa podľa nej podieľala iba Ukrajina. Názov Flamingo (plameniak) vybrali pre ružovú farbu, ktorou bola pomaľovaná špička rakety počas prvých testov.

Rusko tvrdenia spochybňuje

Tieto tvrdenia cez týždeň spochybnila ruská štátna tlačová agentúra TASS, podľa ktorej je Flamingo podobná rakete FP-5 od britsko-emirátskej spoločnosti Milanion Group. Ukrajinci to odmietajú a Rusi sa podľa nich iba snažia podkopať technickú vyspelosť Ukrajiny.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Raketa už vstúpila do sériovej výroby, pričom tento mesiac vyprodukovali 211 kusov. „Do decembra ich budeme mať oveľa viac,“ povedal vo štvrtok Zelenskyj, ktorý odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o tejto zbrani, kým „Ukrajina nebude môcť použiť stovky kusov“. Fire Point v súčasnosti dokáže vyrobiť jednu raketu Flamingo denne. Ich cieľom je zvýšiť objem výroby do októbra na sedem kusov za deň.

Politico usudzuje, že s raketami ako Flamingo si ruská protivzdušná obrana dokáže poradiť. Ukrajina je však podľa portálu dobrá v riadení zložitých vzdušných operácií, pri ktorých sú použité naraz rakety a množstvo dronov na zahltenie protivzdušnej obrany. Ak by sa im ju podarilo prekonať a zasiahnuť ciele v tyle Ruska, Flamingo by mohlo predstavovať smrtiacu hrozbu, hodnotí portál.

Cieľom systémov ako Flamingo je podľa Terechovej zabezpečiť, aby Rusko nemohlo pokračovať vo vojne a aby po podpísaní mierovej dohody znovu nezaútočilo. „Existuje mnoho aspektov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sme sa mohli uistiť, že Rusko na nás nezaútočí o rok, dva alebo tri,“ uviedla.

Hoci raketu Flamingo považuje za dôležitú, pre Terechovú je kľúčom k zachovaniu nezávislosti Ukrajiny „byť plne vyzbrojený ukrajinskými zbraňami, ktoré sa už osvedčili ako najúčinnejšie na bojisku“.

UKRAJINA FLAMINGO RAKETA
Zdroj: TASR / AP
Konflikt na Ukrajine Správy zo sveta Ukrajina Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: TASR / AP
