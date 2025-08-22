Kategórie
TASR
dnes 22. augusta 2025 o 8:59
Čas čítania 1:00

Rusko používa proti civilistom na Ukrajine sexuálne mučenie, zistili experti, ktorí pracujú pre OSN

Kategória:
Zahraničie
Rusko používa proti civilistom na Ukrajine sexuálne mučenie, zistili experti, ktorí pracujú pre OSN
Zdroj: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool, TASR, AP

OSN prišlo s vážnymi obvineniami.

Odborníci poverení Radou OSN pre ľudské práva tvrdia, že Rusko používa sexuálne mučenie proti civilistom - ženám aj mužom - ako súčasť úmyselného a systematického zastrašovania v obsadených oblastiach Ukrajiny. Moskve zaslali spis s podrobnosťami o desiatich prípadoch mučenia ukrajinských civilistov počas ruskej okupácie, píše agentúra AFP.

Všetkých desať civilistov Rusi vystavovali „opakovaným elektrickým šokom“, a to aj v oblasti genitálií, bili a kopali do nich, uvádza sa vo vyhlásení odborníkov. Rusi tiež podľa nich zajatcom zaviazali oči a vystavovali ich situáciám, keď si mali myslieť, že sa topia alebo im hrozí poprava.

Putin Putin Vladimir Putin. Vladimir Putin.
Zobraziť galériu
(5)

„Tieto jednotlivé obvinenia zachytávajúce skúsenosti štyroch žien a šiestich mužov sú naozaj desivé,“ uviedla osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Jill Edwardsová. Varovala však, že ide len o „malý výsek širšieho, dobre zdokumentovaného vzorca“ a že v zmienených prípadoch išlo o útoky, ktoré mali výrazne sexuálny charakter a zahŕňali znásilnenia či vyhrážky znásilnením.

„Je čoraz jasnejšie, že zámerná a systematická politika mučenia Ruskej federácie na Ukrajine zahŕňa sexuálne mučenie a iné prejavy sexuálnej krutosti, a to aj voči civilnému obyvateľstvu,“ povedala spravodajkyňa. Rusko podľa nej používa „mučenie na zastrašovanie, vyvolávanie strachu a ovládanie civilistov na okupovanom území Ukrajiny“.

Ruskú vládu vyzvali, aby vysvetlila konkrétne obvinenia uvedené v spise a predstavila opatrenia, ktoré prijala na prevenciu sexuálneho mučenia vojakmi. Súčasne vyzvali na okamžité prepustenie jednej z obetí, ktorá je podľa nich stále zadržiavaná v Rusku.

AFP v správe podotýka, že títo experti, ktorí pracujú pre Radu OSN pre ľudské práva, v tomto prípade nehovoria v jej mene.

Putin
Zdroj: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool, TASR, AP
Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool, TASR, AP
