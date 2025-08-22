Muž mal na hlave vrecko.
V piatok ráno našli na Račianskom mýte v Bratislave mŕtveho muža. Objavili ho krátko po šiestej hodine, ležal na zemi pár metrov od fontány. Na hlave mal vrecko, informujú noviny.sk.
Krátko po 05.30 hod prijala polícia na linke 158 oznam o nájdení mužského tela. Ide o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Predmetná udalosť je v štádiu preverovania. Na mieste sa nachádza množstvo policajtov, ktorí okolie opáskovali.
