Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Starej Ľubovni vyhlásila ponukové konanie na predaj osobného motorového vozidla Škoda Yeti. Auto vyrobili v roku 2011, má výkon 118 kW, objem 1798 cm³ a počet najazdených kilometrov je 224 700.
Podľa správy je technický stav vozidla nevyhovujúci. Nemá platnú technickú kontrolu, má poškodenú nápravu a rozsiahlu koróziu, preto nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu auta na 684 eur. Správa zároveň požaduje, aby kupujúci uhradil aj zostatok paliva v nádrži vo výške 86,39 eura.
Záujemcovia môžu doručovať ponuky v zalepenej obálke do desiatich kalendárnych dní od zverejnenia ponuky na adresu RVPS Stará Ľubovňa. Víťazom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Správa akceptuje len ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou.
Fyzické osoby musia v ponuke uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, špecifikáciu majetku, ponúknutú cenu a podpis. Právnické osoby uvádzajú obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO, špecifikáciu majetku, ponúknutú cenu a údaje o oprávnenej osobe.
Za deň doručenia ponuky platí dátum prijatia uvedený na prezenčnej pečiatke. RVPS Stará Ľubovňa si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania bez uvedenia dôvodu.
