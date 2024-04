AKTUÁLNE: Medveď na Kysuciach napadol dobrovoľného hasiča, pohrýzol ho do nohy. Na miesto smeruje Zásahový tím

Incident sa stal v blízkosti obce Povina.

Medveď zaútočil v blízkosti obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto na dobrovoľného hasiča. Útok prežil, no šelma mu pohrýzla nohu, informuje Nový Čas.

Informáciu potvrdila starostka obce Povina. „Ide o dobrovoľného hasiča. Doobeda sme boli spolu na odbornej prednáške, popoludní sa išiel prejsť smerom na Ľadonhoru a o 16.30 hod. mi volal, že bol napadnutý medveďom. Stalo sa to asi o 15.30 hod na turistickom chodníku,“ povedala Alena Dudeková.

Hasič má pohryzené vnútorné ľavé stehno a ublížený pravý bok. Podľa manželky je v nemocnici v Žiline. „Kontaktovala som hneď zásahový tím, políciu a poľovné združenie, momentálne ich čakám doma a ideme na to miesto. On telefonoval najskôr svojmu bratovi, po útoku, keď prišiel k zmyslom, tak bol po neho a ten nám to ukáže, je tam sneh, tak budú ešte aj stopy,“ dodala Dudeková.