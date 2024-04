PRIESKUM: U Slovákov v eurovoľbách dominuje Progresívne Slovensko. SNS by nezískala ani jeden mandát

Prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24 ukázal, ako by Slováci volili v najbližších voľbách do europarlamentu.

Podľa najnovšieho prieskumu by vo voľbách do Európskeho parlamentu získalo najviac hlasov Progresívne Slovensko. Druhé najvyššie preferencie majú strany Smer a Hlas. Prieskum realizovala agentúra AKO od 9. do 16. apríla na vzorke 1 000 respondentov.

Z prieskumu vychádza:

8,2 % respondentov nepôjde voliť,

1,7 % nechcelo odpovedať,

13,3 % nevedelo, koho by išli voliť.

Voliči, ktorí odpovedali, že voliť pôjdu, by hlasovali takto:

Politická strana % voličov Počet mandátov V EP Progresívne Slovensko 27,2 % 5 Smer – SD 15,2 % 3 Hlas – SD 14,2 % 3 Republika 7,5 % 1 Kresťanskodemokratické hnutie 6,7 % 1 SaS 6,5 % 1 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia 5,0 % 1

Pod piatimi percentami skončili SNS (4,1 percenta), hnutie Slovensko, Za ľudí (3,2 percenta) i Demokrati (2,7 percenta). Vyše jedno percento hlasov by získali aj kandidujúce subjekty Zdravý rozum (1,5 percenta), SRDCE vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota (1,2 percenta). ĽSNS by získala rovné jedno percento hlasov. Zisk ostatných kandidujúcich strán by bol pod jedným percentom.