Slovenskí vodiči si musia dať pozor, cez niektoré úseky neprejdú. Dialničiari uzatvárajú diaľničné tunely

NDS informuje vodičov o uzávere diaľničných tunelov kvôli údržbe a servisu.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať s pravidelným servisom tunelov. Ide o Šibenik, Svrčinovec, Poľanu, Žilinu, Ovčiarsko, Bôrik, Branisko, Považský Chlmec a podjazd Lučivná, čo znamená že budú uzavreté a dopravu dialničiari presmerujú na súbežné cesty.



Od 9. mája 8.00 h do 12. mája 20.00 h treba počítať s úplnou uzáverou tunelov Žilina a Ovčiarsko. Tunel Bôrik bude uzavretý od 14. do 17. mája v čase od 20.00 h do 6.00 h a od 21. mája 20.00 h do 22. mája 6.00 h.



Tunel Branisko uzavrú od 17. mája 00.00 h do 22. mája 18.00 h. V tuneli Považský Chlmec budú robiť pravidelný servis od 23. mája 12.00 h do 26. mája 12.00 h. Podjazd Lučivná uzavrú 22. júna v čase od 8.00 h až 18.00 h. Týka sa to ľavej tunelovej rúry v smere na Žilinu. Pravú tunelovú rúru v smere na Prešov uzavrú 23. júna od 8.00 h do 18.00 h.



NDS ubezpečila, že sa snažia neustále zefektívňovať proces pravidelnej údržby a servisu tunelov naprieč Slovenskom. „Lepším plánovaním jednotlivých údržbových prác sú súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi o pár desiatok hodín kratšie. Práce sú nastavené tak, aby servis prebiehal počas nočných hodín a čo v najmenšej miere ovplyvňoval motoristov,“ dodali z komunikačného odboru diaľničiarov.