Voľby do Európskeho parlamentu sú za rohom. Volebné miestnosti sa otvoria 8. júna. Išli sme sa preto opýtať do ulíc Bratislavy, koho budú ľudia voliť.

Krajiny Európskej únie si čochvíľa vyberú svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Zaujímalo nás, či pôjdu voliť aj Slováci, aké sú ich preferencie aj to, komu by svoj hlas určite nedali.