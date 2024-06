Maďari budú viesť predsedníctvo Rady EÚ v hesle „Make Europe Great Again“. Podobnosť so sloganom Trumpa zľahčujú

Čo sa deje: Maďarsku sa 1. júla začína šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ. Ako heslo si zvolili slogan „Make Europe Great Again“.

Maďarská vláda v utorok v Budapešti oznámila, že jej nadchádzajúce predsedníctvo v Rade Európskej únie sa bude niesť v znamení hesla „Make Europe Great Again“ (Urobme Európu opäť veľkou).

Zľahčila však akékoľvek paralely so sloganom Donalda Trumpa v Spojených štátoch.

Na otázku o podobnosti s heslom bývalého amerického prezidenta „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť veľkou) minister pre záležitosti EÚ János Bóka zdôraznil, že maďarský slogan je zameraný na Európu.

Prečo je to dôležité: Slogan má silnú symboliku a môže ovplyvniť verejné vnímanie a komunikáciu o cieľoch a hodnotách EÚ. Výber hesla, ktoré pripomína slogan Donalda Trumpa, môže vyvolať rôzne reakcie medzi členskými štátmi a občanmi EÚ.

Citát: „Je to poukázanie na aktívne predsedníctvo,“ povedal maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka. „Neviem, či Donald Trump niekedy chcel urobiť Európu opäť veľkou,“ dodal.

Širší kontext: Bóka dodal, že maďarské predsedníctvo sa okrem iného zameria na hospodársku konkurencieschopnosť a rast, posilnenie obranného priemyslu, účinnejšie hraničné kontroly, politiku rozširovania EÚ a poľnohospodársku politiku, ktorá bude viac orientovaná na roľníkov.



„Maďarské predsedníctvo nesľubuje zázrak. Sľubuje šancu na pokrok v niektorých oblastiach a na zmenu v iných. Preto urobme Európu opäť veľkou,“ zakončil minister.



Maďarský premiér Viktor Orbán je Trumpovým spojencom a spomedzi 27 lídrov Únie je považovaný za najbližšieho partnera ruského prezidenta Vladimira Putina. Ešte vo februári vyjadril práve Orbán želanie, aby sa Trump stal víťazom novembrových prezidentských volieb v USA. „Nemôžeme sa miešať do volieb v inej krajine, ale veľmi by sme si priali, aby sa prezident Donald Trump vrátil do prezidentského úradu a nastolil mier tu vo východnej polovici Európy,“ vyhlásil vtedy maďarský premiér.



Maďarsko sa v posledných rokoch stalo v EÚ a Severoatlantickej aliancii (NATO) problémovým členom. Európska komisia napríklad zmrazila Budapešti finančné prostriedky vo výške miliárd eur pre obavy z demokratického úpadku krajiny. Orbán taktiež zmiernil sankcie EÚ proti Rusku a odmietol plány NATO na poskytnutie väčšej podpory Ukrajine. Začiatkom tohto roka viacerí európski politici dokonca vyzývali na odobratie predsedníctva Rady EÚ Maďarsku.



Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce Únie v Rade. Z pohľadu členského štátu je predsedníctvo v Rade jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii.