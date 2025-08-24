Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo.
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).
„Odporúčame tomu prispôsobiť výber túry, obuv a pribaliť vrstvu oblečenia navyše,“ uviedlo SLP s tým, že počasie je možné sledovať na Meteoportáli Horskej záchrannej služby.
Pred ochladením varovalo aj SHMÚ. Slováci pocítia poriadne zníženie teplôt aj v nižších polohách. „Chladné budú predovšetkým najbližšie tri rána, keď očakávame minimá na úrovni 11 až šesť, v dolinách a kotlinách bude väčšinou šesť až jeden stupeň Celzia. V najchladnejších dolinách stredného a východného Slovenska sa môže ojedinele vyskytnúť aj slabý prízemný mráz,“ dodali meteorológovia.
Prečítaj si aj tieto články: