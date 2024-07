Pozri si zoznam plánovaných štrajkov, aby ťa na dovolenke neprekvapili.

V Taliansku, Belgicku, Grécku a Francúzsku boli v dôsledku protestov oneskorené alebo dokonca zrušené tisíce letov, uvádza TimeOut. Štrajk na letisku môže mať fatálny vplyv na tvoju dovolenku, preto je dôležité vopred zistiť, či sa koná aj tam, kde máš namierené.

1) Letiská vo Francúzsku

Francúzske odbory ohlásili štrajky na dvoch hlavných parížskych letiskách - Roissy-Charles de Gaulle a Orly. Štrajk sa má uskutočniť 17. júla. Niekoľko dní pred olympijskými hrami chcú upozorniť na to, že olympijské prémie by sa mali vzťahovať plošne na všetkých zamestnancov, nielen na vybraných. Zatiaľ nie je známe, aký vplyv bude mať štrajk na prevádzku letiska, ale očakávajú sa meškania pri odbavovaní a preberaní batožiny.

2) Letisko Gatwick v Londýne

Na letisku Gatwick chcú zamestnanci bezpečnostnej služby upozorniť na svoje nízke platy. Preto budú protestovať 12., 13., 14., 19., 20. a 21. júla. Neočakáva sa zrušenie žiadnych letov, ale počítaj s dlhými meškaniami.

3) Letisko Antalya, Turecko

V tureckej Antalyi štrajkujú letoví dispečeri. Výrazné meškania ovplyvňujú polovicu všetkých odletov a príletov. Štrajk sa pravdepodobne skončí až v nedeľu 14. júla.

4) Letiská v Írsku

Piloti spoločnosti Aer Lingus začali protestovať, odmietajú pracovať nadčasy alebo akceptovať zmeny v letovom poriadku. V období od 26. júna do 7. júla bolo v dôsledku tohto štrajku zrušených 400 letov. Pred odletom si preto vždy skontroluj stav lietadla.

Čo sa stane, keď dôjde k štrajku?

Ak je tvoj let zrušený alebo mešká, letecká spoločnosť by ti mala pomôcť alebo ťa odškodniť. To však závisí od prepravných podmienok spoločnosti a rozsahu tvojho poistenia. Ak si však letenku kúpiš už s vedomím, že sa bude konať ohlásený štrajk, je nepravdepodobné, že dostaneš odškodnenie. Preto si vždy dôkladne skontroluj aktuálny stav na webovej stránke leteckej spoločnosti.

Štrajková pohotovosť na letisku Praha

Odborový zväz pozemnej a leteckej dopravy (OSPLD) spolu s ďalšími tromi odborovými zväzmi v súčasnosti rokuje s vedením Letiska Václava Havla Praha, píše iRozhlas. Prevádzka pražského letiska prebieha bez obmedzení, ale štrajková pohotovosť vyhlásená OSPLD stále platí. Dôvodom nespokojnosti je neprofesionálne riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment.