Vidíš paralely medzi súčasným dianím a tým, čo sa odohrávalo v 1968? Čo robiť, aby sa rovnaký scenár nezopakoval? (ANKETA)

Osobnosti s vplyvom na spoločnosť reagovali na dianie v roku 1968 v súvislosti s aktuálnoou situáciou v krajine.

Známych Slovákov sme sa v ankete opýtali na to, ako vnímajú udalosti z augusta 1968. Dnes si totiž pripomíname 56. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa, na čele ktorého stál Sovietsky zväz.

Invázia a následná desiatky rokov dlhá okupácia vojskami v Československu zastavila snahy Alexandra Dubčeka o reformu totalitného režimu a nastolenie a budovanie tzv. „socializmu s ľudskou tvárou“. Udalosti z augusta 1968 sa v Československu odštartovali obdobie normalizácie a obyvatelia dnešného Česka a Slovenska stratili v noci z 20. na 21. augusta nádej na prebúdzajúcu sa slobodu a demokraciu na ďalšie dve dekády.

Nič netušiaci obyvatelia sa o vstupe sovietskych vojsk dozvedeli z večerného rozhlasového vysielania. So strachom dali vojakom aj politikom kolaborujúcim s totalitným režim jasne najavo, čo si o ich krokoch myslia. Vyšli do ulíc a tvárou v tvár sa postavili okupantom. Demonštrácie si vyžiadali desiatky obetí na životoch a stovky zranených.

Osobnostiam verejného života sme položili tieto otázky:

1. Vidíš nejaké paralely medzi súčasným dianím a tým, čo sa odohrávalo v 1968?

2. Čo by sme mali robiť, aby sa nezopakoval scenár z augusta v roku 1968?

3. Zhrň dvoma slovami aktuálnu situáciu na Slovensku.

Kristína Tormová (herečka a influencerka)

1. Áno, veľmi jednoznačné. Ovládnutie médií, cenzúra v umení, ovládnutie všetkého naokolo, manipulácia, naháňanie strachu a vláda hlúposti a zla, nenávistné prejavy...



2. Nezačať sa báť, nedovoliť samému sebe autocenzúru, nepýtať sa, či má zmysel postaviť sa zlu, alebo protesovať proti nemu, nezlenivieť, nevykašľať sa na to, nestratiť odvahu a nádej, aj keď pociťujeme beznádej. Nevyklašľať sa na našu krajinu, odvaha a odhodlanie sú prejavmi sympatického vlastenectva, ktoré nenosí kroj z Aliexpresu. Takého skutočného. Súdržnosť.



3. Normalizácia. Odhodlanie (naše).

Matej (Sajfa) Cifra (moderátor a influencer)

1. Paralely sú evidentné. Ukrajinci zažili svoj '68 pred viac ako 2 rokmi a my môžeme len dúfať a robiť všetko preto aby sa náš rok 1968 nezopakoval. Okupanti nie sú naši priatelia.



2. Treba budovať občiansku spoločnosť, nebrať ju ako samozrejmosť, nespoliehať sa na to, že niekto iný sa ozve. My sa musíme ozývať keď s niečím nesúhlasíme. Slušne a vytrvalo.



3. Pozor! Pozor!

Daniel (ČOJE) Feranec (foodbloger)

1. Bohužiaľ ich vidím mnoho. Ako v roku 1968, aj dnes nás Rusko považuje za oblasť svojho vplyvu. Opäť zaznievajú cez ústa miestnych kolaborantov bludy o tom, ako sa nás tu chystá podmaniť Amerika, opäť pri tom spolupracujú stranícke špičky vo vysokých funkciách, ktoré si od toho sľubujú upevnenie vlastnej moci. Ale som rád aj za rozdiel oproti roku 1968. Vtedy sme sa nebránili, pretože sme verili, že Rusko je neporaziteľné. Dnes vďaka Ukrajine vidíme, že Rusko je potemkinovská “veľmoc” a bojovať proti jeho vplyvu má zmysel.



2. Aktivizovať sa. Nespoliehať sa na to, že to dopadne dobre a vlastne sa o nič veľmi netreba snažiť. Brániť pred ovládnutím inštitúcie, ktoré sú základom našej spoločnosti, od kultúrnych až po silové. A ak nevieme byť aktívni sami, podporovať aspoň tých, ktorí aktívni sú, od novinárov, cez aktivistov, až po politikov, ktorí bojujú za naše udržanie na Západe.



3. „Spolčení hlupců.“

Michal (Yaksha) Novotný (podnikateľ, producent a influencer)

1. V 1968 nás prišli napadnúť susedné socialistické krajiny, ktorým sa nepáčilo, že naša krajina chcela byť slobodná a demokratická. Aktuálne nás nemusia žiadne susedné krajiny napádať. Slobodu a demokraciu si napádame sami aj bez cudzej pomoci a vačšia čast Slovenska pri tom tlieska



2. Bohužial na túto otázku nedokážem odpovedať. Keby bolo riešenie také jednoduché, že by stačili moje rady, tak by nebolo našej krajine už pomoci. V každom prípade by pomohlo sa obzrieť cez rameno na našu nedalekú minulosť a dokázať nepriatela správne pomenovať.

Slovensko si velmi jednoducho necháva zakryť oči bezvýznamnými starostami počas toho, ako prebieha v tichosti obrovské zlo, ktoré som presvedčený, že nakoniec porazíme, ale bude to ešte dlho trvať. Náš národ bohužial stále málo trpel, aby sme si dokázali vážiť všetko čo pre nás naši predkovia vybojovali



3. Smútok / tvrdohlavá nádej.

Matyáš Adamec (model a tanečník)

1. Myslím, že do istej miery vidím paralelu, ale možno nie vo fyzickej podobe alebo v tom zmysle, že by niekde prišla nejaká armáda alebo štát, hoci samozrejme vieme, čo sa deje na Ukrajine. Ale keď sa bavíme o nás, tak to možno nie je viditeľné, ale myslím si, že nejaká forma informačnej vojny a nejaká forma dezinformácie je určite viditeľná.



2. Myslím si, že by bolo určite dobré ľudí nejakým spôsobom, čo najviac vzdelávať, aby si osvojili kritické myslenie, aby si vedeli vyhľadávať informácie, overovať si ich, aby neverili všetkému, aby videli rozdiel medzi tým, čo je kvalitná informácia a čo nie je kvalitná informácia, a aby ich v tom stále podporovali. Aby neboli zjednodušené, aby sa neuspokojili s máločím, s titulkami a s uvedením nejakých infromácií.



3. Dosť smutná.

Nikoleta (Dolli) Kortišová (účinkujúca z Ruža pre nevestu)

1. Tak ako v 1968 roku nás časť obyvateľov videla na východe a časť na západe, tak je tomu asi aj teraz.



2. Dať jasne najavo, že chceme dobre vychádzať s celým svetom a nie len so západom alebo len s východom.



3. Polovica Slovenska bojuje proti druhej polovici Slovenska.

Katarína (Katežinka) Vavrovičová (influencerka)

1. Vidím paralely hlavne v tom, ako boli vtedy a aj teraz sú niektorí ľudia naivní vo vnímaní Ruska ako nejakého „slavjanskeho brata“, pričom išlo o agresora vtedy a je tomu tak aj teraz.



2. Viacej čítať, overovať si zdroje odkial čerpáme info a nespať na dejepise.



3. Toxic Relationship