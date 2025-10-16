Holečková a Hlina upozorňujú na podozrivé čísla z penziónu v Lehniciach.
- Martina Holečková a Alojz Hlina upozornili na nezrovnalosti okolo penziónu v obci Lehnice, ktorý patrí firme Verkad.
- Tá podľa nich uvádza čísla, ktoré by mohli platiť len v prípade, že by rok mal 481 dní.
- Firma tvrdí, že v roku 2023 bolo v penzióne 2 888 prenocovaní, čo vyplýva z počtu zaplatených nocí v rámci dane z ubytovania. Kapacita zariadenia však podľa dostupných údajov umožňuje maximálne 2 190 prenocovaní ročne.
Širší kontext: Ak by údaje firmy sedeli, rok by musel mať o 116 dní viac. Zároveň spoločnosť uviedla, že pri takmer troch tisíckach prenocovaní dosiahla tržby len 8 019 eur, čo vychádza na približne 2,8 eura za noc.
Podľa Holečkovej a Hlinu je prípad o to zaujímavejší, že konateľkou firmy je Veronika Onderišinová, dcéra funkcionárky Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá v čase prideľovania dotácií na penzióny pôsobila na sekcii rozhodujúcej o tom, kto dotáciu dostane a kto nie. Polícia v septembri Onderišinovú obvinila v rámci kauzy haciendy.
Prečítaj si aj tieto články:
30. júla 2025 o 15:07 Čas čítania 13:25 Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
11. júna 2025 o 13:27 Čas čítania 0:56 MAPA: Slovensko vedie v rebríčku podozrivého čerpania eurofondov. Penzióny sa menili na súkromné haciendy