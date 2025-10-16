Slovenská pošta od 15. októbra opäť prijíma zásielky do Kanady, no zastavuje ich do Bieloruska a od 16. októbra aj do Ruska.
Slovenská pošta obnovila od 15. októbra 2025 príjem zásielok do Kanady, zároveň však varuje zákazníkov, že pretrvávajúci čiastočný štrajk u Canada Post môže ovplyvniť doručovacie lehoty. Preto v aktuálnej situácii Slovenská pošta negarantuje dodržanie prepravnej lehoty a dobu doručenia zásielok do Kanady, informuje na webe.
Od rovnakého dátumu Slovenská pošta zároveň zastavila prijímanie všetkých zásielok smerovaných do Bieloruska a od 16. októbra 2025 prestane prijímať zásielky do Ruska. Spoločnosť ako dôvod uvádza uzatvorenie hraničných priechodov medzi Poľskom a Bieloruskom.
Zásielky, ktoré zákazníci podajú pred uvedenými dátumami a dopravca ich vráti Slovenskej pošte z dôvodu vis maior, Slovenská pošta vráti späť odosielateľom na Slovensku. Spoločnosť upozorňuje, že situácia sa môže meniť a vyzýva zákazníkov k zvýšenej pozornosti pri zasielaní zásielok do dotknutých krajín.