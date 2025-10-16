Nemecký reťazec Woolworth s lacným tovarom prichádza na Slovensko.
- Na Slovensku pribudne nový obchodný reťazec s nízkymi cenami, informujú tvnoviny.sk.
- Nemecký Woolworth otvára svoju prvú predajňu v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall a v najbližších týždňoch plánuje rozšíriť pôsobenie aj do ďalších miest.
- Woolworth ponúka široký sortiment od oblečenia cez domáce potreby až po drogériu a drobnú elektroniku. Podobne ako siete Kik, Pepco, TEDi či Action, láka zákazníkov najmä cenovou dostupnosťou.
Citát: „V priebehu októbra sa budú po predajni v Bratislave otvárať ďalšie tri predajne, a to konkrétne v Prešove, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Do konca roka sa následne plánuje otvorenie aj ďalších prevádzok,“ Barbora Rusňáková z PR agentúry zastupujúcej reťazec.
Širší kontext: Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje viac ako 800 obchodov v Európe, no jej cieľom je zvýšiť tento počet až na 5000. Slovensko je najnovšou súčasťou expanzie.
Predajne v Prešove a Michalovciach sa otvoria 23. októbra, o týždeň neskôr sa pridá Spišská Nová Ves. V novembri sa Woolworth rozšíri aj do Ružomberka, kde sa otvorenie plánuje na 6. novembra. Podľa dostupných informácií reťazec aktuálne hľadá zamestnancov aj v ďalších mestách, medzi nimi v Trnave, Revúcej, Žiline a Liptovskom Mikuláši.
Prečítaj si aj tieto články: