AKTUÁLNE: Polícia obvinila 40-ročnú ženu v súvislosti s nájdeným mŕtvym novorodencom v práčke

Štyridsaťročnú ženu obvinili zo zvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou po tom, čo polícia v práčke našla mŕtve novorodeniatko. Trestný paragraf sa vzťahuje na prípady, keď matka v stave rozrušenia po pôrode usmrtí svoje dieťa. Za takýto čin hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov, informujú tvnoviny.sk.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.
Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinenej.