VIDEO: V Poľsku sa pretrhla priehrada a zaplavila celé mesto. Mnohí ľudia zostali uväznení v domoch

Mestečko s približne 6000 obyvateľmi sa nachádza v Dolnom Sliezsku neďaleko hraníc s Českou republikou. Pre stúpajúcu hladinu vody v uliciach ostalo množstvo ľudí uväznených v domoch a panelákoch, keďže voda siaha až na úroveň prvých poschodí.

Situácia v meste je podľa poľského denníka kritická. Jeden z mostov v meste sa zrútil a ďalší je vážne poškodený. Všetky cestné spojenia s mestom sú odrezané, čo záchranárom výrazne sťažuje prácu. Poľské zložky do záchranných prác nasadili aj vrtuľník Black Hawk a na mieste pomáhajú vojaci.



Mimoriadne silné povodne sa v meste vyskytli aj v roku 1997. Súčasná situácia však môže byť ešte horšia ako pred 27 rokmi a povodňová vlna môže dosiahnuť výšku až 700 centimetrov. V sobotu po výdatných dažďoch pretiekla aj priehradná nádrž v neďalekej dedine Międzygórze.

Devastating floods on the south of Poland, #Głuchołazy#StronieŚląskie. Bridges, dams and houses have been swept away, people evacuated. One person died. #climatecrisis#ClimateEmergency#floods#PolandFloodspic.twitter.com/p30WYapu2L