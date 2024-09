AKTUÁLNE: Základná sadzba DPH sa z 20 % zvýši na 23 %. DPH za základné potraviny bude naopak nižšia

Balík opatrení má pomôcť znížiť verejný dlh o približne 2,6 až 2,7 miliardy eur.

Vládna koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.

„Dohodli sme sa, že pokiaľ ide o DPH, zavádzame základnú sadzbu na 23 % s tým, že pokiaľ ide o všetky ostatné potraviny, tie pôjdu do 19 % sadzby a tie základné potraviny, kde sme zaviedli pred niekoľkými rokmi 10 % DPH, pôjdu do 5 % sadzby DPH,“ premiér.

Do najnižšej sadzby by mali patriť aj lieky, učebnice, nájomné bývanie či ubytovacie služby v cestovnom ruchu. Do 19 % sadzby by mali okrem časti potravín spadať napríklad aj energie.

Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál

Premiér tiež potvrdil, že vláda zmení parametre daňového bonusu aj takzvaného rodičovského dôchodku. Na druhej strane penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok.