TABUĽKA: Odborník vypočítal, aký daňový bonus dostanú rodičia v roku 2025

Rodičom sa od roku 2025 zmení výška daňového bonusu.

Ekonóm Jozef Mihál zverejnil tabuľku, podľa ktorej rodičia vedia zistiť, akú sumu daňového bonusu dostanú v roku 2025.

Spresnil, akú mzdu musia rodičia mesačne zarobiť, aby dostali plný daňový bonus.

Citát: „Ak má zamestnanec 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku 15 - 18 rokov, plná suma daňového bonusu je 250 eur (2 x 100 + 1 x 50). Aby mal zamestnanec vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 250 eur, musí mať mesačnú hrubú mzdu najmenej 672 eur. Ak by zarobil menej ako 672 eur, daňový bonus by mal nižší ako 250 eur, jeho suma by bola daná ako 43 % z 0,866 x hrubá mzda,“ napísal Mihál na sociálnej sieti.

Od januára 2025 bude daňový bonus najviac: